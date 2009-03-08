حضور 4 تیم خارجی قطعی شد/ افزایش نمایندگان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تور آسیایی والیبال ساحلی کیش که اخیرا در تقویم سالیانه کنفدراسیون والیبال آسیا (AVC) هم به ثبت رسیده است، طی روزهای 22 تا 24 اسفندماه برگزار می‌شود.

اندونزی، چین، قزاقستان و تایلند کشورهایی هستند که از میان 25 کشور دعوت شده به این رقابت‌ها آمادگی خود را برای سفر به ایران اعلام کرده‌اند. ضمن اینکه کویت و سنگاپور هم از شرکت در تورنمنت بین المللی کیش کناره‌گیری کرده‌اند.

همچنین با موافقت کمیته مسابقات AVC تعداد تیم‌های ایرانی شرکت کننده در این مسابقات از چهار تیم به پنج تیم افزایش یافت. دانشگاه آزاد (2 تیم)، ارتعاشات صنعتی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تیم های ایرانی شرکت کننده در تور آسیایی والیبال ساحلی کیش هستند. هنوز تیم پنجم کشورمان در این مسابقات تعیین نشده است.

15 هزار دلار جایزه نقدی برای هشت تیم برتر مسابقات تور والیبال ساحلی کیش در نظر گرفته شده است.

مسابقات تور والیبال ساحلی کیش با همکاری دانشگاه آزاد و به مناسبت گرامیداشت ربع قرن از تاسیس دانشگاه آزاد به صورت تور رسمی آسیا و اقیانوسیه برگزار می‌شود.