استفاده از سیگنالهای مغزی در هدایت صندلی چرخدار

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان ایتالیایی موفق به ابداع ویلچر یا صندلی چرخداری شده اند که می تواند از فرمانهای ذهنی فردی که بر روی آن نشسته است پیروی کند.

محققان لابراتوار روباتیک و هوش مصنوعی در موسسه پلی تکنیک میلان پس از سه سال مطالعه و تحقیق توانستند این سیستم هوشمند را تکمیل و ارائه کنند.

کاربر این صندلی به واسطه الکترودی که جمجمه فرد اتصال یافته است به رایانه ای متصل شده و با تمرکز چند ثانیه ای بر روی نام مقصدی که قصد رفتن به آنجا را دارد، می تواند آن را بر روی صفحه نمایشگر رایانه نمایان سازد.

سپس رایانه با استفاده از برنامه ای از پیش تعیین شده می تواند ویلچر را به مقصد مورد نظر هدایت کند. در عین حال ویلچر به دو شعاع لیزری مجهز است که می تواند موانع را حس کرده و از برخورد با آنها جلوگیری کند.

آزمایشگاه موسسه میلان در حال حاضر قصد دارد با یافتن شرکتی مناسب این محصول را در سطح تجاری تولید و به فروش برساند که به گفته محققان به احتمال زیاد این فرایند 10 سال به طول خواهد انجامید. قیمت این ویلچر نسبت به ویلچرهای موتوردار رایج تنها 10 درصد افزایش قیمت خواهد داشت.

بر اساس گزارش AFP، تحقیقات به منظور تولید این نوع از تجهیزات که عملکرد آنها بر اساس تعامل میان مغز و رایانه شکل می گیرد از دهه 1980 در سرتاسر جهان آغاز شده است و دانشگاههای متعددی از جمله دانشگاه لوزان در کشور سوئیس در حال مطالعه بر روی این تجهیزات هستند.