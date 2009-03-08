به گزارش خبرنگار مهر، همانطور که پیشتر اعلام شده بود فیلم جدید کیارستمی در توسکانی ایتالیا فیلمبرداری می‌شود و جز بینوش، ویلیام شمیل خواننده اپرا نیز در آن بازی می‌کند.

"رونوشت برابر اصل" قرار بود اسفند 1386 کلید بخورد، اما تولید فیلم به دلایل مختلف از جمله برنامه‌ کاری فشرده کیارستمی و بینوش بیش از یکسال به تعویق افتاد. کیارستمی تابستان امسال نخستین اپرای خود با عنوان "زن‌ها همگی همان جورند" را در فرانسه به صحنه برد و با فیلم جدید خود "شیرین" در بخش خارج از مسابقه جشنواره ونیز حضور داشت.

"رونوشت برابر اصل" نخستین فیلم فرانسوی‌زبان کیارستمی است. نخستین خبرهای منتشر شده فیلم حاکی از آن بود که کیارستمی این فیلم را به زبان انگلیسی می‌سازد، اما در ادامه کار با قطعی شدن تعدادی از عوامل و تهیه‌کننده پروژه مشخص شد زبان فیلم فرانسوی خواهد بود.

دو شرکت MK2 و BB فیلم فرانسه فیلم تازه کیارستمی را تهیه می‌کنند و عوامل تولید فرانسوی هستند. فیلمنامه "رونوشت برابر با اصل" را خود کیارستمی نوشته و داستان درباره صاحب یک گالری هنری (بینوش) است که در نشستی هنری برخوردی کوتاه با یک نویسنده میانسال دارد. داستان فیلم بین فلورانس و توسکانی روی می‌دهد.

کیارستمی 68 ساله در 1997 با فیلم "طعم گیلاس" برنده جایزه نخل طلای جشنواره کن شد و سال 1999 نیز با فیلم "باد ما را خواهد برد" جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ونیز را دریافت کرد. بینوش 44 ساله نیز در 1997 برای فیلم "بیمار انگلیسی" برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر زن مکمل شد.