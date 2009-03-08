واکنش مبهم شورای شهر شیراز به پاسخهای شهردار

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، پس از آنکه شهردار شیراز شامگاه 14 اسفند ماه در صحن علنی شورای شهر شیراز حاضر شد و به تمام سئوالات آنها پاسخ داد بین خبرنگاران گمانه استیضاح شهردار قوت گرفت اما طی دو روز اخیر زمانی که خبرنگار مهر سعی کرد نظرات اعضای شورا را در خصوص پاسخهای مهران اعتمادی جویا شود عدم دسترسی به اعضا و برخی پاسخهای مبهم آنها شائبه توقف روند طرح سئوال را قوت بخشید.

در حالی این اتفاق صورت می گرد که سوم شهریور ماه امسال نیز در پی شدت گرفت انتقادات علیه شهردار، اعضای شورای شهر مبادرت به طرح سئوال از وی کردند اما پس از ارائه پاسخ، سه تن از پنج عضو خواستار استیضاح امضای خود را پس گرفته و این روند متوقف شد و امروز نیزچین نگرانی بین مردم شهر ایجاد شده که شاید دوباره سناریوی ماه های گذشته در خصوص استیضاح شهردار تکرار شود.

در آن زمان وساطت بزرگان شهر باعث شد که روند استیضاح شهردار شیراز متوقف شود و مهران اعتمادی نیز ضمن قدردانی از این عمل مراجع و شخصیتهای بزرگ شهر به آنها و اعضای شورای شهر قول داد که سعی و تلاش خود را برای احیای دوباره شهرداری انجام دهد اما در هفته بعد از آن معصومه زارع با طرح این نکته که "آتش استیضاح شهردار شیراز زیر خاکستر صبر اعضای شورا همچنان شعله ور است" نسبت به لزوم تغییر در مجموعه فعالیتهای شهرداری شیراز به شهردار هشدار داد و این هشدارها کمابیش از سوی دیگر اعضا نیز ادامه داشت تا اینکه چند روز پیش با شدت گرفتن دوباره انتقادات 10 تن از 11عضو شورای شهر شیراز نامه طرح سئوال از شهردار شیراز را امضا کردند.

در سئوالات مطرح شده مسائلی نظیر، موضع انفعالی مجموعه شهرداری نسبت به سایر بخشها از هم گسیختگی شهرداری شیراز، عدم اجرای تکالیف شهرداری، عدم تحقق بودجه مصوب شورا، پاسخگویی با تاخیر به اعضای شورا از سوی شهردار و... به چشم می خورد و مهران اعتمادی نیز در فرصتی 120دقیقه ای به آنها پاسخ داد.

جای خالی سخنگوی شورا در تصمیمات مهم و کلان اعضا

تمام این مسائل، نگرانیها و شائبه ها زمانی ایجاد می شود که سخنگوی شورای شهر شیراز در زمان اخذ تصمیمات کلان و بزرگ شورای شورا، مواضع شورا را در نشستهای مختلف با خبرنگاران تشریح نمی کند و عدم توضیح مسائل باعث می شود که گمانه ها، شایعات و مسائلی از این قبیل در میان مردم و رسانه ها بیشتر از گذشته صورت گیرد.

مجموع این شرایط در حالی رخ داده که سخنگوی شورای شهر در جریان طرح سئوال ماه های گذشته و طرح سئوال چهار روز پیش مواضع شورا و زوایای قانونی ادامه یا توقف این روند را برای رسانه ها تشریح نکرد و حتی خود اعضا نیز در چنین مواقعی تلاش نمی کنند با صدور بیانه و یا اطلاع رسانی های لازم به شایعات پاسخ داده و امور را به طور کامل شفاف سازی کنند و امروز نه تنها این مسئله رعایت نمی شود بلکه خود اعضا نیز برای مصاحبه با رسانه ها از جمله خبرنگار مهر رغبتی نشان نداده و یا طفره می روند.

عدم برگزاری جلسه امروز شورای شهر و تعطیلی عمومی هفته آینده

شایعات تکرار سناریوی گذشته زمانی قوت گرفت که جلسه علنی شورای شهر شیراز امروز تشکیل نشد و هفته آینده نیز به خاطر تعطیلی عمومی به طور حتم تشکیل نمی شود و بدین ترتیب به طور احتمالی ادامه رسیدگی به این مسئله به سال آینده موکول خواهد شد.

چنین رفتارهایی نه تنها در بی اعتمادی و کاهش اعتماد مردم به تصمیمات شورا موثر خواهد بود بلکه سردرگمی اعضا و مجموعه شهرداری تا اعلام نظر نهایی اعضای شورا در خصوص تعیین تکلیف شهردار را در پی خواهد داشت و این سردرگمی و بلاتکلیفی نه تنها در کار شهردار بلکه در مجموع فعالیتهای این سازمان نیز تاثیر خواهد گذاشت و این نکته ای است که شورای شهر طی این مدت کمتر به آن پرداخته است.

انتخاب و وعده های شهردار شیراز

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهران اعتمادی 12 اردیبهشت سال گذشته با اکثریت آرای سومین شورای شهر شیراز به عنوان شهردار شیراز انتخاب شد.

وی در کارنامه خود سمتهایی نظیر نائب رئیسی شورای اول شهر شیراز در کارنامه کاری خود داشته است.

مهران اعتمادی ارشد صنایع دارد و پس از انتخاب به عنوان شهردار شیراز وعده هایی نظیر کاهش معضل ترافیک، شهرداری الکترونیک، بهبود ارتباط با مردم و همچنین بهبود وضعیت ساختار تشکیلات شهرداری را مطرح کرده بود.