اساسنامه آکادمی تیراندازی آسیا تایید شد/ پنج کشور خواستار میزبانی مقر آکادمی

مربی تیم ملی اهداف پروازی ایران گفت: اساسنامه آکادمی تیراندازی آسیا به تصویب کمیته فنی کنفدراسیون این قاره رسید و تصویب نهایی مفاد این آئین نامه و مشخص شدن مقر آن به نشست آتی کمیته اجرایی بستگی دارد.