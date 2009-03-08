اساسنامه آکادمی تیراندازی آسیا تایید شد/ پنج کشور خواستار میزبانی مقر آکادمی

احمدرضا هامونی حقیقت در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص آخرین وضعیت آکادمی علمی تیراندازی آسیا گفت: اساسنامه این آکادمی علمی تدوین نهایی و به تائید کمیته فنی کنفدراسیون تیراندازی آسیا رسیده است.
وی افزود: کمیته اجرایی کنفدراسیون تیراندازی آسیا در هرسال تنها یک جلسه برگزار می کند که اعضاء این کمیته در نشست آتی خود در دسامبر سال 2009 ضمن تصویب اساسنامه آکادمی تیراندازی آسیا مقر این مرکز علمی را هم مشخص خواهند کرد.
مربی تیم ملی اهداف پروازی کشورمان خاطرنشان کرد: درحال حاضر مراکز فعالیت این آکادمی در کشورهای ژاپن و کویت است. آکادمی تیراندازی آسیا برای مشخص شدن سومین مرکز خود در این قاره از کشورهای متقاضی دعوت بعمل آورده است که ایران نیز با بررسی شرایط موجود درخواست خود را به این مرکز اعلام کرده است.
وی با بیان اینکه پنج کشور خواستار فعالیت این مرکز در کشورهای خود هستند، ادامه داد: هم اکنون ایران، هند وکویتنامزدهای دریافت این میزبانی هستند. کشورهای ژاپن و تایلند از شرق آسیا نیز برای دریافت میزبانی این مقر علمی اظهار علاقه کرده اند که هنوز قطعیت نامزدی آنها مشخص نیست.
هامونی حقیقت تصریح کرد: هیچ رقابتی برای کسب امتیاز این آکادمی وجود ندارد و حتی برای دریافت این امتیاز نیازی به داشتن سالن و امکانات خاصی نداریم زیرا آکادمی علمی تیراندازی آسیا تنها یک سازمان است که برای فعالیت نیاز به مرکزی اداری دارد.
وی با بیان اینکه فعالیت های این مرکز در سال آینده بسیار چشمگیراست گفت: فعالیت های این آکادمی در سال 2009 در بخش ارتقاء داوری و مربیگری پررنگ تر است بطوریکه می توان به برگزاری یک دوره مربیگری بین المللی در تهران اشاره کرد.
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