صدور، تجدید یا تمدید پروانه واحدهای تولیدی به عضویت در ایران کد منوط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور صنایع و معادن استان تهران با اعلام این خبر گفت: کلیه واحدهای تحت پوشش این سازمان موظفند ضمن هماهنگی با ستاد تحول صنایع و معادن حداکثر تا پایان سال جاری نسبت به اجرای نظام طبقه بندی ملی و خدمات شناسه کالا اقدام کنند.

مینا کی نژاد همچنین افزود: مجوز صدور و تمدید پروانه بهره برداری یکی از خدماتی است که در سال آینده به واحدهای فاقد (ایران کد) داده نخواهد شد.

به گفته وی تا این تاریخ از طریق ادارات و دفتر نمایندگی های تابعه و شهرک های صنعتی استان با حدود 10 هزار واحد تحت پوشش اطلاع رسانی شد و این روند همچنان ادامه دارد.

معاون امور صنایع سازمان صنایع و معادن با اعلام اینکه تعداد واحدهای تولیدی استان تهران بالغ بر 18 هزار واحد صنعتی فعال است، گفت: پیش بینی می شود تا مرداد سال 88 کلیه واحدهای تولیدی استان تهران بتوانند صاحب شناسه ملی کالا (ایران کد) شوند.