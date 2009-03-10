وضعیت سینما جمهوری همچنان نامشخص است

علی مصفا درباره وضعیت این سینما که آبانماه گذشته دچار حریق شد به خبرنگار مهر گفت: بعد از گذشت حدود چهار ماه از وقوع آتشسوزی در سینما جمهوری، وضعیت آن همچنان به شکل سابق است و در این مدت به دلیل پرداخت نشدن خسارت سوختگی از سوی بیمه اقدامی هم در مورد سینما انجام ندادهایم.
این بازیگر سینما با تاکید بر اینکه قصد صاحبان سینما احیای آن است افزود: نیت ما راهاندازی مجدد سینما جمهوری است، اما تا وقتی کارهای مربوط به پرداخت خسارت انجام نشود، نمیتوانیم کاری را آغاز کنیم. تصمیمگیری نهایی در مورد سالن بعد از روشن شدن وضعیت آن از سوی بیمه اتفاق میافتد.
پیش از این در تاریخ یازدهم آذرماه اعلام شده بود بیمه پاسارگاد خسارتهای وارد شده به این سینما را پرداخت میکند، اما از آن زمان تاکنون هیچیک از قسطهای بیمه پاسارگاد به صاحبان سینما پرداخت نشده است.
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