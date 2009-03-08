اتابک نادری در این باره به خبرنگار مهر گفت: ما برنامه سه ماهه اول سال 88 را مشخص کرده‌ایم و طبق این برنامه‌ریزی نمایش "کوچه عاشقی" نصرالله قادری از 18 فروردین تا اوایل اردیبهشت‌ماه به اجرای خود ادامه می‌دهد. سپس نمایش "از پشت شیشه‌ها" مصطفی عبداللهی و همچنین نمایش "در چهارسو خبری نیست" حسن باستانی تا تیرماه در این سالن اجرا خواهند شد.

وی درباره برنامه‌ نمایشنامه‌خوانی سنگلج در سال 88 افزود: شورای تالار سنگلج نظر مساعدی روی برنامه نمایشنامه‌خوانی دارد. امسال در نیمه اول این برنامه با نگاه به گذشته و تئاتر ملی با حضور نوقلم‌های عرصه تئاتر ایران برگزار شد، ولی به لحاظ مشکلات مالی در نیمسال دوم تداوم نیافت. قرار است سال آینده دو برنامه نمایشنامه‌خوانی آداپتاسیون نمایشنامه‌های خارجی به ایرانی با حضور داریوش مؤدبیان و "نمایشنامه‌خوانی دانشجویی" به همراه کارگاه آموزشی در این تماشاخانه برگزار شود.

مدیر سنگلج درباره روند کند حرکتی تماشاخانه در نیمسال دوم 87 تأکید کرد: قرار بود هنرمندانی در نیمسال دوم کارهایی برای اجرا آماده کنند که این امر به دلیل مشغله گروهها میسر نشد. از طرفی ما مشکل بودجه داشتیم و به این دلیل در شرایط خاصی از تولید قرار گرفتیم و تنها دو تولید را در نیمسال دوم داشتیم که هر دو مورد استقبال قرار گرفتند. معتقدم در تئاتر حرفه‌ای کارهایی که مورد استقبال قرار می‌گیرند باید تعداد اجرای زیاد داشته باشند، ولی به دلیل کمبود سالن‌های نمایشی این امر میسر نمی‌شود.

نادری ادامه داد: قبول دارم که نیمه اول سال 87 تماشاخانه سنگلج دارای شتاب خوبی در برنامه‌های خود بود و برنامه‌های جنبی گوناگونی نظیر نمایشنامه خوانی، نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی برگزار کرد و شش ماهه دوم از این شتاب برخوردار نبود. از این‌رو شش ماهه اول سال بعد با برنامه‌های خاصی که داریم شتاب خوبی را به برنامه‌های این سالن تئاتری خواهیم داد. سفارش‌هایی هم به هنرمندان برجسته تئاتر داده‌ایم که در صورت توافق آن‌ها را اعلام می‌کنیم.

وی درباره بازسازی تجهیزات تماشاخانه سنگلج خاطرنشان کرد: قرار است که تا پیش از میزبانی چهاردهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی در تابستان 88، تجهیزات نور و صدای تماشاخانه سنگلج تعویض شوند. همچنین با همکاری شهرداری منطقه فضای مقابل مجموعه تغییراتی خواهد داشت. تعمیر و بهسازی پلاتوهای تماشاخانه نیز از برنامه‌های دیگری است که در بهار 88 انجام خواهیم داد.