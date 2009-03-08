  1. بین الملل
  2. سایر
۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۴۴

کشته شدن یک نظامی آمریکایی/ آزادی 40 تن از زندانیان بوکا و المطار

کشته شدن یک نظامی آمریکایی/ آزادی 40 تن از زندانیان بوکا و المطار

کشته شدن یک نظامی آمریکایی و آزادی 40 تن از زندانیان بوکا و المطار از جمله تحولات امنیتی عراق به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، ارتش آمریکا در بیانیه ای از کشته شدن یک نظامی خود در  عراق خبر داد.

در این بیانیه آمده است: این نظامی روز شنبه بر اثر حمله به گشتی نظامیان آمریکایی در استان صلاح الدین در شمال عراق کشته شد.

با کشته شدن این نظامی شمار تلفات انسانی ارتش آمریکا در عراق از سال 2003 تاکنون به چهار هزار و 256 نفر رسیده است.

خبر دیگر اینکه یک منبع پلیس استان الانبار اعلام کرد که نظامیان آمریکایی 40 تن از افراد بازداشت شده در زندان های "بوکا" و "المطار" را آزاد کرد و به مدیریت پلیس فلوجه تحویل داد.

همچنین انفجار در شمال شرق بعقوبه منجر به زخمی شدن چهار غیر نظامی شد.

کد مطلب 845579

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها