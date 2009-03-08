کشته شدن یک نظامی آمریکایی/ آزادی 40 تن از زندانیان بوکا و المطار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، ارتش آمریکا در بیانیه ای از کشته شدن یک نظامی خود در عراق خبر داد.

در این بیانیه آمده است: این نظامی روز شنبه بر اثر حمله به گشتی نظامیان آمریکایی در استان صلاح الدین در شمال عراق کشته شد.

با کشته شدن این نظامی شمار تلفات انسانی ارتش آمریکا در عراق از سال 2003 تاکنون به چهار هزار و 256 نفر رسیده است.

خبر دیگر اینکه یک منبع پلیس استان الانبار اعلام کرد که نظامیان آمریکایی 40 تن از افراد بازداشت شده در زندان های "بوکا" و "المطار" را آزاد کرد و به مدیریت پلیس فلوجه تحویل داد.

همچنین انفجار در شمال شرق بعقوبه منجر به زخمی شدن چهار غیر نظامی شد.