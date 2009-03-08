هشدار سازمان هواشناسی در خصوص احتمال آتش سوزی در جنگلهای استانهای شمالی

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: دلیل وجود احتمال آتش سوزی در جنگلهای استانهای یادشده، افزایش دما در سواحل دریای خزر و همراه شدن آن با باد گرم است.

پرویز رضازاده در این خصوص توضیح داد: امروز و فردا دمای هوا در بیشتر نقاط کشور از جمله سواحل دریای خزر افزایش می یابد.

وی خاطر نشان کرد: از روز سه شنبه از سمت غرب، دمای هوا در نوار شمالی کشور کاهش می یابد.

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی کشور در خصوص آلاینده های جوی نیز اظهار داشت: به دلیل پایداری هوا پیش بینی می شود افزایش آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت به ویژه کلانشهر تهران را تا فردا صبح داشته باشیم.

رضازاده افزود: یک سامانه بارش زا از روز دوشنبه از نوار غربی وارد کشور می شود و تا روز سه شنبه به تدریج استانهای واقع در شمال غرب، غرب، غرب دریای خزر، دامنه های زاگرس مرکزی، البرز جنوبی و نیز برخی از نقاط جنوب غرب کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی خاطرنشان کرد: از این رو در این مدت برای مناطق یادشده، رگبار، رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.