بلاتکلیفی سهمیه های کنکور/ سازمان سنجش خواستار تسریع در تعیین سهمیه ها

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع سهمیه های موجود در کنکور سراسری این روزها علاوه بر مواردی نظیر نحوه پذیرش دانشجو و حذف کنکور، افزایش صندلی های دانشگاهها و برابر شدن ظرفیت ها با تعداد داوطلبان در کنکورهای سراسری سالهای اخیر، محل بحث و مناقشه مسئولین امر قرار گرفته است.

با در نظر گرفتن پایان ثبت نام کنکور سراسری 88 مسئولین وزارت علوم از یک سو و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از سوی دیگر درصدد تلاش برای تعیین تکلیف وضعیت سهمیه ها هستند.

بر اساس اعلام علی عباسپور - رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 48 نوع سهمیه در کنکور سراسری اعمال می شود که برخی از این سهمیه‌ ها از مصوبات مجلس و برخی مصوبات دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی به شمار می روند.

سهمیه 40 درصدی رزمندگان یکی از انواع سهمیه های مهم در کنکور سراسری به شمار می رود و تعداد مشمولینی که می توانند از این سهمیه استفاده کنند سال به سال کمتر می شود به طوریکه بر اساس گفته های رئیس کمیسیون آموزش مجلس از کل این سهمیه تنها 2 درصد توسط داوطلبان مشمول آن استفاده می شود و 38 درصد باقیمانده آفت پذیر شده و 48 سهمیه دیگر را در قالب این 38 درصد گنجانده اند.

پور عباس - رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز چندی پیش درباره این سهمیه گفت: این 40 درصد هر ساله در رشته های مطلوب دانشگاهها به میزان 20 تا 30 درصد تکمیل می شود اما در میانگین کلی کمتر از 2 درصد آن استفاده می شود از این رو در میانگین کل کشور 37 تا 39 درصد این 40 درصد خالی می ماند و ما این ظرفیت خالی را بر اساس سیاست مصوب بومی گزینی در اختیار سایر داوطلبان آزاد قرار می دهیم.

به دنبال انتشار خبر اختصاص باقیمانده سهمیه رزمندگان به بسیجیان فعال واکنش های متفاوتی مشاهده شد تا آنجا که دانشجویان بسیجی دانشگاههای تهران اعلام کردند تا لغو کامل طرح اختصاص سهمیه 40 درصدی رزمندگان به بسیجیان فعال به اعتراضات خود ادامه می دهند.

بسیج دانشجویی 8 دانشگاه بزرگ تهران در نامه ای سرگشاده خطاب به فرمانده سپاه و همچنین نمایندگان مجلس اعلام کردند که نه تنها با این طرح به طور جدی مخالفند بلکه خواستار لغو کلیه امتیازات و سهمیه های بسیجیان در کنکور سراسری و دانشگاه آزاد هستند.

دانشجویان در نامه خود اعلام کردند که این طرح و طرحهای مشابه خدشه ای جدی به چهره بسیج وارد کرده و باعث گسست این نهاد مردمی از بدنه ملت می شود.

این مشکلات که تنها بخشی از آن ذکر شد، تصمیم گیری در بازنگری سهمیه بندی های کنکورهای سراسری توسط کمیسیون آموزش را به دنبال داشت به طوریکه عباسپور - رئیس کمیسیون طی گفتگویی با مهر اعلام کرد: آشفتگی بسیاری در سهمیه بندی پذیرش دانشجو وجود دارد که مجلس به دنبال حل آن و اجرای آن تا زمان برگزاری کنکور 88 است.

وی مجموعه آیین‌ نامه ‌ها و مصوبات مختلف را باعث ایجاد وضعیت پیچیده در پذیرش دانشجو دانسته، در گفتگویی با خبرنگار مهر بر برگزاری کنکور 88 بر اساس ساماندهی سهمیه‌ ها تأکید کرد و از ارائه طرح تعدیل سهمیه بندیهای ورود به دانشگاهها در کنکور سراسری به صحن علنی مجلس خبر داد.

عباسپور گفت: طرح تعدیل سهمیه بندی در کنکور 88 در کمیسیون آموزش و تحقیقات در دست تهیه است که تا فروردین ماه به اتمام می رسد و با قید فوریت در اردیبهشت ماه برای رأی گیری نهایی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

از طرفی رئیس سازمان سنجش نیز که چندی پیش اعلام کرده بود این سازمان بیشترین منفعت را از اصلاح سهمیه‌ ها می ‌برد در مورد کنکور 88 گفت: درخواست می شود که تکلیف سهمیه ها تا فروردین ماه به سازمان سنجش اعلام شود تا بر اساس آن در کنکور 88 رفتار شود در غیر این صورت بر اساس مصوبات پیشین و بدون تغییری کنکور 88 برگزار خواهد شد.