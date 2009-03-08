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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۳۳

بهزادیان نژاد با مهر مطرح کرد:

موسوی به جمع بندی قطعی رسید / اعلام رسمی کاندیداتوری در هفته جاری

موسوی به جمع بندی قطعی رسید / اعلام رسمی کاندیداتوری در هفته جاری

مسئول ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی از اعلام کاندیداتوری رسمی وی تا پایان هفته جاری خبر داد.

قربان بهزادیان نژاد، که از وی به عنوان مسئول ستاد انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی نام برده می شود در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید اعلام کاندیداتوری میرحسین موسوی تا پایان هفته جاری، اظهارداشت: پس از بررسی شرایط کشور و اقتضائات جاری در مورد کیفیت حضور میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دهم، وی به جمع بندی نهایی در خصوص حضور قطعی در این انتخابات رسیده است.

وی افزود: مهندس موسوی  این هفته همزمان با فرا رسیدن  ایام هفته وحدت و ولادت پیامبر اکرم(ص) موضوع کاندیداتوری قطعی خود در انتخابات ریاست جمهوری دهم را اعلام می‌کند.

بهزادیان نژاد درباره شایعه اعلام کاندیداتوری میرحسین در یکی از مساجد جنوب شهر تهران گفت : هنوز برنامه ریزی قطعی و مشخصی برای چگونگی اعلام کاندیداتوری وی صورت نگرفته است.

کد مطلب 845592

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