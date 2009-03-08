موسوی به جمع بندی قطعی رسید / اعلام رسمی کاندیداتوری در هفته جاری

قربان بهزادیان نژاد، که از وی به عنوان مسئول ستاد انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی نام برده می شود در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید اعلام کاندیداتوری میرحسین موسوی تا پایان هفته جاری، اظهارداشت: پس از بررسی شرایط کشور و اقتضائات جاری در مورد کیفیت حضور میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دهم، وی به جمع بندی نهایی در خصوص حضور قطعی در این انتخابات رسیده است.

وی افزود: مهندس موسوی این هفته همزمان با فرا رسیدن ایام هفته وحدت و ولادت پیامبر اکرم(ص) موضوع کاندیداتوری قطعی خود در انتخابات ریاست جمهوری دهم را اعلام می‌کند.

بهزادیان نژاد درباره شایعه اعلام کاندیداتوری میرحسین در یکی از مساجد جنوب شهر تهران گفت : هنوز برنامه ریزی قطعی و مشخصی برای چگونگی اعلام کاندیداتوری وی صورت نگرفته است.