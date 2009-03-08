آمادگی تعاونی ها برای فعالیت در پروژه های بخش مسکن

به گزارش خبرنگار مهر حسین رحمانی نیا امروز در نشست دوره ای اتاق تعاون در تهران گفت: با این جلسه که اولین نشست تخصصی اتحادیه های تعاون ، تعاونی ها و اتاق تعاون با وزرا و مسئولین است سعی خواهیم کرد از این نشست ها بیشترین بهره را درجهت توسعه و تقویت بخش تعاون بگیریم.

دبیرکل اتاق تعاون مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر اتاق تعاون مرکزی با رویکرد و برنامه ریزیهای جدید آمادگی بر عهده گرفتن تصدیهای دولتی قابل واگذاری به بخش تعاونی را دارد.

رحمانی نیا در بخش دیگری از سخنانش از بر گزاری نمایشگاه ساختمان در مردادماه سال آینده خبر داد.

وی ازتمایل و توان همکاری تعاونی ها با وزارت مسکن برای ساخت مسکن ارزان قیمت خبر داد و بیان داشت: تعاونی ها در بخش مسکن مهر نیزهمپای وزارت مسکن و شهرسازی کار کرده اند.

دبیرکل اتاق تعاون و مرکزی اعلام آمادگی کرد که از طریق تعاونی بتوانند در امر مسکن و کمک به پروژه های خانه سازی وارد شند و در این بخش خدمات و توان خود را ارائه کنند.