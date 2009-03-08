برگزاری کارگاههای آموزشی در سیزدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان

مدیریت اجرایی سیزدهمین نمایشگاه و جشنواره کتاب کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کارگاههای آموزشی جشنواره مانند کارگاههای کاردستی، داستاننویسی، نقاشی و سفالگری به همراه نمایشگاه فیلم هر روز در این نمایشگاه دایر هستند.
وی افزود: 3 میزگرد تخصصی در روزهای 19، 20 و 21 اسفند ماه در این جشنواره برگزار خواهند شد وهمچنین مراسم تجلیل از احمدرضا احمدی هم از دیگر برنامههای جشنواره است.
محمدرضا آتیهخواه در مورد موضوعات میزگردهای تخصصی این جشنواره گفت: میزگرد داستانهای فردوسی با مدیریت اسدالله شعبانی از ساعت 15 تا 17:30 دقیقه روز دوشنبه 19 اسفندماه برگزار میشود.
وی ادامه داد: میزگرد داستان کوتاه با مدیریت کاظم اخوان هم از ساعت 15 تا 17:30 دقیقه یکشنبه 20 اسفندماه در محل برگزاری نمایشگاه برگزار میشود.
مدیریت اجرایی سیزدهمین نمایشگاه و جشنواره کتاب کودک و نوجوان خاطر نشان کرد: میزگرد "بایدها و نبایدها در شعر کودک و نوجوان" با مدیریت بابک نیکطلب نیز به همراه تجلیل از احمدرضا احمدی در روز 21 اسفندماه برگزار میشود.
وی افزود: در حال آمادهسازی یک غرفه هستیم که در آن تا آنجایی که میتوانیم آثار احمدرضا احمدی را ارائه خواهیم کرد.
سیزدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان صبح امروز کار خود را در مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری کانون واقع در خیابان حجاب آغاز کرد و تا 25 اسفندماه به کار خود ادامه میدهد.
در این جشنواره ناشران زیادی مانند انتشارات تیمورزاده، کاروان، جنگل، سروش، گلآقا، فرهنگ و مردم و حوا انتشارات خود را در حوزه کودک و نوجوان به معرض نمایش گذاشتهاند.
کارگاههای آموزشی برای کودکان و نوجوانان در تمامی روزهای سیزدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان برگزار میشود.
مدیریت اجرایی سیزدهمین نمایشگاه و جشنواره کتاب کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کارگاههای آموزشی جشنواره مانند کارگاههای کاردستی، داستاننویسی، نقاشی و سفالگری به همراه نمایشگاه فیلم هر روز در این نمایشگاه دایر هستند.
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