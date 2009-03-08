امکان کنترل تجهیزات الکترونیکی با یک لبخند!

به گزارش خبرگزاری مهر، به زودی و با استفاده از ابزار جدیدی که توسط ژاپنی ها ابداع شده است، با کوچکترین حرکت صورت مانند لبخند زدن و یا حرکت دادن ابرو می توان موسیقی در حال پخش در آی پاد را تغییر داده و یا ماشین ظرفشویی را روشن کرد.

این ابزار که به یک هدفون معمولی شباهت دارد به یک سری سیستم مادون قرمز مجهز است که توانایی اندازه گیری و کنترل کوچکترین حرکات را در داخل گوش فرد دارد که این حرکات معمولا ناشی از انواع حرکات در ماهیچه های صورت است.

ابزار هوشمند جدید که "ئیر سوئیچ" نام دارد به یک میکرو رایانه متصل است که عملکرد این ابزار الکترونیکی را به عهده دارد و آن را به یک کنترل از راه دور برای تمامی تجهیزات الکتریکی تبدیل می کند.

به گفته محققان دانشگاه اوساکا با استفاده از این کنترل می توان چراغهای اتاق، ماشین ظرفشویی و یا هر دستگاه الکترونیکی دیگری را با یک حرکت سریع در دهان روشن کرد. همچنین با حرکات مختلف صورت می توان کنترل سیستم پخش موسیقی را به دست گرفت.

در عین حال می توان با برنامه ریزی توانایی های این دستگاه را با حرکات مختلف صورت انطباق داد. از دیگر توانایی های این ابزار می توان به توانایی ترجمه اطلاعات و شناختن خصوصیات فردی کاربر اشاره کرد. برای مثال این دستگاه با ثبت روزانه حرکات روزانه فرد می تواند تشخیص دهد که در یک روز خاص، کاربر زیاد لبخند نمی زند که در این صورت اقدام به پخش موسیقی شاد به منظور خوشحال کردن کاربر خود خواهد کرد.

مخترعان ئیرسوئیچ معتقدند استفاده از این ابزار می تواند در بهبود زندگی دسته ای خاص از افراد نیز تاثیر داشته باشد. برای مثال در صورت استفاده از این هدفون به عنوان سمعک در افراد سالمند می توان به اطلاعاتی مانند تعداد عطسه های روزانه فرد و یا میزان غذای روزانه آنها دست یافت و در صورتی که دستگاه دریابد که فرد از شرایط مناسب سلامتی برخوردار نیست به اقوام فرد پیام هشداری ارسال خواهد کرد.

در عین حال این سیستم می تواند به عنوان کنترل از راه دور برای تمامی تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده افراد ناتوان حرکتی قرار گیرد.

بر اساس گزارش AFP، دانشمندان در دانشگاه اوساکا قصد دارند با تکمیل و گسترش این ابزار آن را به سیستمی بی سیم تبدیل کرده و به تولید انبوه برسانند که این فرایند به سه سال زمان نیاز خواهد داشت.