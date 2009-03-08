بانکهای لرستان نسبت به پرداخت تسهیلات اشتغالزا اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان صبح امروز در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان در محل استانداری لرستان، با تأکید بر تامین پول مورد نیاز مردم در ایام منتهی به سال نو و ایام نوروز، اظهار داشت: باید با اندیشیدن تمهیدات لازم مانع از بروز مشکل کمی پول در بانکها در ایام پایان سال شد.

صابری همچنین با انتقاد از وضعیت خودپردازهای استان، خواستار تأمین رضایتمندی مردم به خصوص در ایام آخر سال و تعطیلات رسمی شد.

وی بر ضرورت نظارت بر وضعیت خود پردازها و رفع مشکلات این دستگاه در سطح کلیه شهرستان های لرستان توسط بانکها تاکید کرد.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توجه بیشتر به مراجعین و ارباب رجوع از سوی برخی از بانکها شد و خاطر نشان کرد: دولت نهم تمام اختیارات لازم برای انجام وظایف مدیران را به آنها تفویض کرده است پس باید مدیران حداکثر تلاش خود را در راه خدمت به مردم به کار ببرند و هیچ گونه قصور و عذری در این زمینه قابل توجیه نیست.

به گزارش مهر، در این جلسه کلیه بانکهای عامل موظف شدند تا بیستم اسفند ماه سال جاری نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ازدواج مربوط به زوجهایی که قبل از بهمن ماه تشکیل پرونده داده اند اقدام کنند.