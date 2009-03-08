انتخابات روسای هیئتهای ورزشی آذربایجان شرقی جنبه تشریفاتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، یونس قوام لاله پیش از ظهر امروز و به فاصله سه روز مانده به انتخابات ریاست هیئت والیبال آذربایجان شرقی در جمع خبرنگاران ضمن کناره گیری از کاندیداتوری انتخابات ریاست هیئت والیبال استان گفت: طی نامه ای از معاون حقوقی سازمان تربیت بدنی کشور خواسته ام نسبت به برگزرای انتخابات نظارت بیشتری داشته باشند زیرا امروز انتخابات در هیئتهای ورزشی بیشتر جنبه تشریفاتی دارد.

وی که یکی از والیبالیستهای تحصیلکرده آذربایجان شرقی است ادامه داد: در این نامه از معاون حقوقی سازمان تربیت بدنی کشور خواسته ام نسبت به اصلاح آیین نامه انتخابات هیئت های ورزشی اقدامات لازم را انجام دهند زیرا انتخابات هیئتهای ورزشی تنها برای تائید قانونی افراد از پیش تعیین شده است.

قوام لاله با اعلام اینکه در انتخابات هیئتهای ورزشی استان باید افراد از روی شایستگی انتخاب شوند، گفت: متاسفانه آیین نامه برگزاری انتخابات به گونه ای تنظیم شده است که کاملا به نفع روسای سابق هیئتهای ورزشی است.

وی ادامه داد: طبق آیین نامه دبیر مجمع باید دبیر آن هیئت بوده ولی این قانون در استان آذربایجان شرقی توسط اداره کل تربیت بدنی به صورت مجمع انجام شده و یک نفر به عنوان دبیر مجامع هیئتهای ورزشی از سوی اداره کل تربیت بدنی منصوب می شود.

بازیکن اسبق تیمهای ماشین سازی تبریز، فجر عاشورا، ریخته گری و منتخب دانشجویان علوم پزشکی کشور تصریح کرد: به نطر می رسد چینش اعضای مجمع طوری است که نتیجه آرا از قبل پیش بینی شده است که البته این حالت شامل تمامی هیئتهای ورزشی می شود.

قوام گفت: در واقع شایسته سالاری در برابر قدرت طلبی و دوست مداری در انتخابات محکوم به فنا شده است.

وی افزود: چگونه می شود یک فرد هم برای ریاست هیئت ورزشی کاندیدا شده و از آن طرف نیز از سوی مدیر کل به عنوان مشاور عالی برگزیده می شود.

قوام لاله با اشاره به جایگاه بالای والیبال آذربایجان شرقی در روزگار نه چندان دور افزود: متاسفانه جایگاه واقعی این رشته پرطرفدار و آکادمیک ورزشی در شان ورزش آذربایجان نیست و به علت عدم آموزش و سرمایه گذاری لازم در این رشته در استان، بسیاری از جوانان فعال در این عرصه متضرر می شوند و به نظر می رسد مسئولان چندان رغبتی برای پیشرفت و توسعه این رشته ورزشی در این استان از خود نشان نمی دهند.

مدیر فرهنگی و ارتباطات باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی در پایان اظهار داشت: امیدوارم در یک پروسه انتخاب آزاد و مشروع هر کس سکان هدایت هیئت والیبال استان را بدست بگیرد بتواند آنچه را که در دو دهه گذشته از دست داده ایم برگرداند.