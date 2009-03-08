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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۵۰

"دانش تاریخ و تاریخ‌نگاری اسلامی" تجدید چاپ می‌شود

کتاب "دانش تاریخ و تاریخ‌نگاری اسلامی" تألیف دکتر حسن حضرتی از سوی بوستان کتاب تجدید چاپ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در مقاله‌های متعدد تحقیقی، ویژگیهای مکتب تاریخ اسلام را به روش علمی مورد بررسی قرار می دهد .

چاپ دوم کتاب "دانش تاریخ و تاریخ‌نگاری اسلامی" از سوی مؤسسه بوستان کتاب در  1000 نسخه و 564 صفحه منتشر خواهد شد .

تاریخ و تاریخ نگاری از مواردی بوده که در تمدن اسلامی به آن اهمیت داده می‌شده است. عده‌ای تاریخ را برای عبرت آموزی و عده‌ای برای ثبت جنگها و فتوحات می‌نوشتند اما در هر حال از روشهایی متفاوت برای نوشتن تاریخ استفاده می‌کردند. عده‌ای تاریخ را به روش روایی و عده‌ای به روش ترکیبی و عده‌ای به روش تحلیلی نگاشته‌اند.

کد مطلب 845612

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