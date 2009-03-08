به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در مقاله‌های متعدد تحقیقی، ویژگیهای مکتب تاریخ اسلام را به روش علمی مورد بررسی قرار می دهد .

چاپ دوم کتاب "دانش تاریخ و تاریخ‌نگاری اسلامی" از سوی مؤسسه بوستان کتاب در 1000 نسخه و 564 صفحه منتشر خواهد شد .

تاریخ و تاریخ نگاری از مواردی بوده که در تمدن اسلامی به آن اهمیت داده می‌شده است. عده‌ای تاریخ را برای عبرت آموزی و عده‌ای برای ثبت جنگها و فتوحات می‌نوشتند اما در هر حال از روشهایی متفاوت برای نوشتن تاریخ استفاده می‌کردند. عده‌ای تاریخ را به روش روایی و عده‌ای به روش ترکیبی و عده‌ای به روش تحلیلی نگاشته‌اند.