مربیان کانون پرورش فکری برگزیدگان مسابقه سراسری آفرینش

سید فضل الله شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: در مسابقه سراسری آفرینش که توسط ستاد آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشوربرگزار شد، مربیان کانون لرستان موفق به کسب 7 رتبه در بخش شعر و داستان شدند.

وی ادامه داد: در این مسابقات در بخش شعر آفرین پنهانی، زهرا رضایی، ‌مهتاب بازوند، سید محسن حسینی و اسماعیل اله دادی و در بخش داستان آفرین پنهانی و فریده شادابی به عنوان برگزیده معرفی شدند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان همچنین از کسب رتبه اول جشنواره ادبیات داستانی دفاع مقدس توسط کانون پرورش فکری لرستان خبر داد و بیان داشت: در جشنواره ادبیات داستانی دفاع مقدس و جشنواره یاد یادگار حوزه آفرینش های ادبی و دفتر نشر و تنظیم آثار امام (ره) که در استان همدان برگزار شد منا اسکندری مربی ادبی مرکز فرهنگی هنری شماره 3 بروجرد رتبه اول داستان نویسی را کسب کرد.

شاهرخی همچنین با بیان اینکه علی خوش سخن هنرمند جوان لرستانی نیز برگزیده چهارمین جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان کشور شده است، افزود: در این جشنواره فیلم "من را کمک کن" اثر علی خوش سخن عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان موفق شد در میان 200 فیلم ارسال شده به جشنواره جزو 30 فیلم برگزیده کشور توسط هیئت داوران شود.

برگزاری مسابقه "عید، عید، عیدونه" در کانون پرورش فکری لرستان

وی در ادامه به برنامه های کانون پرورش فکری در ایام نوروز اشاره کرد و بیان داشت: در این ایام مسابقه "عید، عید، عیدونه" توسط واحد هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان برگزار می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه این مسابقه بصورت نقاشی و حکاکی بر روی تخم مرغ و یا قالب خمیری، پلاستیکی و گلی اجرا می شود، خاطر نشان کرد: کودکان و نوجوانان 7 تا 17 ساله ومربیان مراکز استان لرستان می توانند با ارائه حداکثر 3 اثر در این مسابقه شرکت کنند.

شاهرخی با اشاره به اینکه این مسابقه بصورت استانی برگزارشده ومهلت ارسال آثار تا سی ام فروردین سال آینده خواهد بود، یادآور شد: درپایان این مسابقه نمایشگاهی ازآثار برگزیده مسابقه در مرکزاستان برپا می شود.