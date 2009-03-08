استکبار بعد از شکست در عراق و افغانستان، سودان را هدف قرار داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر علامه محمد حسین فضل الله از بیروت، این عالم برجسته لبنانی در واکنش به صدور حکم دادگاه لاهه علیه "عمر البشیر" رئیس جمهوری سودان گفت : این دسیسه بین المللی که سودان را هدف قرار داده است، موضوع جدیدی نیست و پیش از این هم آن هنگام که سودان تسلیم شروط آمریکا نشد و در نتیجه به صف مخالفان با آمریکا پیوست، نیز شاهد بودیم.

علامه محمد حسین فضل الله که از مراجع تقلید شیعیان لبنان به شمار می رود، در ادامه تصریح کرد : غرب از قوانین بین المللی به نفع خود استفاده می کند اما آنان باید این قوانین را در همه مسائل سیاسی و اجتماعی به اجرا در آورند.

این عالم برجسته لبنانی افزود : سودان در حال حاضر هدف جدیدی است که به محور تحرکات غرب بعد از شکست در دو پروژه عراق و افغانستان تبدیل شده است.

وی افزود : اقدام دادگاه بین المللی جنایی (لاهه) تلاشی جدید برای ضربه زدن به بافت داخلی سودان، ایجاد نگرانی و بی ثباتی و همچنین تلاش برای گسترش دامنه شورش در این کشور است.

علامه فضل الله تاکید کرد : استکبار جهانی ترس آن را دارد در صورت برقراری ثبات در سودان، این کشور در عرصه سیاست عربی تغییراتی ایجاد کند. بنابراین در راستای ایجاد نا امنی و تلاش برای ضربه زدن به اوضاع داخلی سودان دست به چنین کاری زد.