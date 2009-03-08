پیاده روهای شهر ارومیه نیازمند ساماندهی هستند

پرویز جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اشاره به وضعیت نابسامان پیاده رو های ارومیه تاکید کرد : بهسازی و تعریض این معابر علاوه بر رفاه عمومی موجب اصلاح مبلمان و زیبایی شهری می شود.

وی ادامه داد: در بسیاری از معابر شهر ارومیه نیاز به نرده کشی و ایجاد محل های مخصوص عبور عابرین پیاده احساس می شود که با انجام این اقدامات ترافیک شهری که بر اثر عبور نا صحیح عابرین پیاده ایجاد می شود، بهبود می یابد.

وی استقبال از پل های عابر پیاده را در سطح شهر ارومیه بسیار کم توصیف کرد و بیان داشت : با احداث پل های برقی و فرهنگ سازی مطلوب استفاده از این امکانات در میان مردم و به خصوص کودکان، روند افزایش استفاده از این امکانات بیشتر شده و حوادث رانندگی در سطح شهر که رابطه مستقیمی با عدم استفاده از پل های عابر پیاده دارد، کاهش محسوسی پیدا می کند.

جلیلی ترمیم حفاری های انجام گرفته در سطح شهر، جدول کشی، ایجاد و افزایش آبریزگاه های شهری، بهسازی آسفالت و رویه های خیابانها و معابر پیاده توسط شرکت های خدماتی شهرداری را مورد تاکید شورای اسلامی شهر ارومیه دانست.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه خاطرنشان کرد: با هماهنگی انجام شده با مساجد سطح شهر و بهسازی آبریزگاه ها و افزایش چشمه های آبریزگاه های این محلها در طول روز برای خدمات رسانی به عموم مردم دایر خواهند بود.

وی در ادامه، افزایش 30 درصدی بودجه شهرداری در مصوبه شورای شهر ارومیه را یادآور شد و گفت: اتمام طرحهای نیمه تمام شهرداری در اولویت کاری شورا ی اسلامی شهر قرار دارد و در این زمینه اعتباری به میزان هفت میلیارد ریال اعتبار دولتی در جهت بهسازی و رسیدگی به مناطق محروم شهری در سال آینده قرار می گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه همچنین گفت: امسال بودجه مناطق شهرداری ها بیشترین افزایش را داشته است و این امر موجب توزیع عادلانه خدمات شهری در تمام مناطق شهر و به خصوص مناطق محروم می شود.