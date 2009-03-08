نرم افزار اوراق بهادار در خراسان جنوبی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، ذیحساب اداره کل ثبت اسناد خراسان جنوبی ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: این نرم افزار که بر طبق مقررات قانون محاسبات عمومی تهیه شده است، ضمن تنظیم درخواست اوراق بهادار به صورت مکانیزم، قابلیت صورت وضعیت گردش اسناد مالکیت و سایر اوراق بهادار از قبیل اجرائیه چک، نکاحیه، طلاق نامه، استعلام، اظهارنامه، اخطاریه و ... را در پایان هر ماه جهت ارائه به خزانه معین استان دارد.

محمد نصیری با بیان اینکه خراسان جنوبی اولین استان در زمینه اجرای این سیستم است، افزود: با اجرای این سیستم بسیاری از مشکلات واحدهای ثبتی و دفترخانه ها رفع و تحویل اوراق به روز شده است.

به گفته وی با اجرای نرم افزار مذکور کلیه سپرده های ثبت اسناد و املاک از سال 1360 وارد سیستم می شود و بدین ترتیب مطالبات سپرده اشخاص، چک های ارجاع شده بانک ها به واحد اجرائیات و سایر امور سپرده اجرایی نزد واحدها در پایان هر ماه طبق مقررات قابل پرداخت است.

وی خاطرنشان کرد: نرم افزار اوراق بهادار و سپرده با تلاش کارشناسان مالی اداره کل ثبت اسناد خراسان جنوبی و طبق قانون محاسبات عمومی تهیه و پس از طی مراحل آزمایشی در کل واحدهای تابعه ثبتی استان (شهرستان های بیرجند، قاین، فردوس، نهبندان، نیمبلوک، سرایان و زیرکوه) نصب و راه اندازی شده است.