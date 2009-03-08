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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۲۷

امام جمعه بناب:

تخریب فضای سبز به هر بهانه برای شهروندان مضر است

تخریب فضای سبز به هر بهانه برای شهروندان مضر است

تبریز - خبرگزاری مهر: امام جمعه بناب اظهار داشت: تخریب باغات و زمینهای زراعی جهت ساخت و سازهای کذایی حتی برای توسعه صنعت در آینده مشکلات عدیده ای را برای مردم ایجاد می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی بعد از ظهر امروز در جمع مسئولان و قشرهای مختلف مردم در مصلی اعظم این شهرستان گفت: کسانی که باغات را به هر بهانه ای تخریب می‌کنند و درختان را قلع و قمع می کنند و بهترین زمین های کشاورزی را از بین می برند مطمئناً از برکات خداوند بهره مند نخواهند شد.

وی با اشاره به روز درختکاری، خشکسالی و سرمازدگی را نتیجه تخریب باغات برشمرد و گفت: اهمیت توجه به منابع طبیعی در حدی است که ئمه معصومین نیز بر امر توجه به درخت و محیط زیست تاکید کرده اند.

امام جمعه بناب با انتقاد از عدم توجه به حجم مصیبت ناشی از تخریب فضای سبز گفت: ما با صنعت، توسعه و پیشرفت مخالف نیستیم بلکه با نابودی کشاورزی و دامداری مخالف هستیم.

باقری بنابی با اشاره به اجرای اصول توسعه پایدار بدون وارد کردن خسارت به محیط زیست در کشورهای پیشرفته گفت: صنعت و توسعه باید باشد ولی این موارد باید در حاشیه شهرها و کویرهایی که در آن امکان کشاورزی وجود ندارد، تاسیس شود.

وی تصریح کرد: اگر به این موضوع توجه نکنیم، آینده نامعلومی را برای خود و نسل های آینده رقم می زنیم.

کد مطلب 845634

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