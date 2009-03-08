تخریب فضای سبز به هر بهانه برای شهروندان مضر است

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی بعد از ظهر امروز در جمع مسئولان و قشرهای مختلف مردم در مصلی اعظم این شهرستان گفت: کسانی که باغات را به هر بهانه ای تخریب می‌کنند و درختان را قلع و قمع می کنند و بهترین زمین های کشاورزی را از بین می برند مطمئناً از برکات خداوند بهره مند نخواهند شد.

وی با اشاره به روز درختکاری، خشکسالی و سرمازدگی را نتیجه تخریب باغات برشمرد و گفت: اهمیت توجه به منابع طبیعی در حدی است که ئمه معصومین نیز بر امر توجه به درخت و محیط زیست تاکید کرده اند.

امام جمعه بناب با انتقاد از عدم توجه به حجم مصیبت ناشی از تخریب فضای سبز گفت: ما با صنعت، توسعه و پیشرفت مخالف نیستیم بلکه با نابودی کشاورزی و دامداری مخالف هستیم.

باقری بنابی با اشاره به اجرای اصول توسعه پایدار بدون وارد کردن خسارت به محیط زیست در کشورهای پیشرفته گفت: صنعت و توسعه باید باشد ولی این موارد باید در حاشیه شهرها و کویرهایی که در آن امکان کشاورزی وجود ندارد، تاسیس شود.

وی تصریح کرد: اگر به این موضوع توجه نکنیم، آینده نامعلومی را برای خود و نسل های آینده رقم می زنیم.