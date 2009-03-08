به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آقای جابر اسدی و خانم ندا تنهایی مقدم از اعضای اتاق فکر کاریکاتور حوزه هنری آذربایجان شرقی لوح افتخار و 10 سکه بهار آزادی بخش کاریکاتور نخستین جشنواره تجسمی فجر را به تبریز آوردند.

بر اساس همین گزارش هئیت داوران ششمین جشنواره پویانمائی در بخش بین الملل دیپلم افتخار خود را به فیلم "پازل" به کارگردانی علی اکبر فرشباف عضو اتاق فکر انیمیشن حوزه هنری اهداء کرد.

همچنین بهناز عبداله پور از اعضای اتاق فکر تصویرسازی حوزه هنری به عنوان نفر دوم کشوری در جشنواره تصویرسازی سوره "والعصر" شناخته شد.

حسن نجفی رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی با بیان اینکه موفقیت های اخیر حاصل تفکر جمعی در اتاق های فکر این مرکز است یادآور شد: نتایج تشکیل اتاق های فکر در حوزه هنری روز به روز آشکارتر می شود.

حوزه هنری آذربایجان شرقی با ساماندهی 700 هنرمند در اتاق های فکر 19 گانه سالانه موفقیت های مختلفی را در کارنامه دارد.