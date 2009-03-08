352 هزار عدد مواد محترقه و آتشزا در آذربایجان شرقی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حمید میلانی صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: مأموران کلانتری 16 تبریز حین گشت زنی در منطقه تربیت، موفق به کشف 21 هزار و 990 عدد مواد محترقه و آتش‌زا شدند که صاحب آنها پس از اطلاع یافتن از حضور پلیس اقدام به فرار کرده است.

وی اضافه کرد: مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان مرند نیز در پی کنترل و مقابله با تهیه‌کنندگان و فروشندگان مواد محترقه در سطح شهر به شخصی به نام «حسن-د» مشکوک و در بازرسی از آن موفق به کشف 2 هزار و 864 عدد انواع مواد محترقه و آتش‌زا شده و نامبرده را با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی کردند.

میلانی ادامه داد: مأموران انتظامی شهرستان بستان‌آباد نیز در بازرسی از فردی به نام «محمود – ع» 630 عدد انواع مواد محترقه و آتش‌زا را کشف و نامبرده را تحویل مقام قضایی دادند.

وی همچنین گفت: در همین راستا مأموران پلیس امنیت عمومی میانه نیز در بازرسی از مغازه شخصی به نام «عیسی-ش» موفق به کشف 690 عدد انواع مواد محترقه و آتش‌زا شده و نامبرده را با تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل دادند.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی تصریح کرد: در آستانه سال جدید و افزایش میزان عرضه و تقاضای مواد محترقه و آتش‌زا، پلیس با تمام قدرت به صورت قاطعانه با فروشندگان این مواد برخورد کرده و اجازه نمی‌دهد امنیت جامعه برهم بخورد.