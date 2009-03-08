خدمات پژوهشى و آموزشى از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههاى امور اقتصادى و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعى و بهداشت، درمان و آموزش پزشکى آییننامه بند (14) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کرد.
بر اساس این آیین نامه، ارائه خدمات پژوهشى (تحقیقاتى و فناوری) و آموزشى توسط مدارس، مراکز فنى و حرفهای، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، مراکز و مؤسسات آموزشى و پژوهشى که داراى مجوز از مراجع ذیصلاح قانونى باشند و انجمنهاى علمى که از وزارتخانههاى علوم، تحقیقات و فناورى و بهداشت، درمان و آموزش پزشکى مجوز دریافت کردهاند، مشمول معافیت ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده شدند.
بر این اساس، ارایه خدمات غیرمرتبط با خدمات آموزشى و پژوهشى و سایر فعالیتهاى خارج از مجوز، توسط واحدهاى یاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض هستند.
بر اساس این مصوبه، ارائه دهندگان خدمات آموزشى و پژوهشى مکلفند مجوزهاى اخذ شده از مراجع ذیصلاح قانوین را به سازمان امور مالیاتى کشور ارائه دهند تا پس از بررسى و تأیید به واحدهاى مالیاتى ذیربط ابلاغ شود.
این مصوبه از سوى دکتر پرویز داودى، معاون اول رئیسجمهور براى اجرا ابلاغ شده است.
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