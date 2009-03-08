سامانه پیام کوتاه در اداره کل حمل و نقل و پایانه های گیلان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این سامانه در تمام نقاط کشور با شماره مذکور قابل دسترسی است و هموطنان برای فرستادن پیام از طریق این سیستم می توانند با درج پیش شماره (کد) شهرستانی که در آن از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کنند و بعد از لحاظ کردن یک فاصله، پیشنهادها و دیدگاههای خود را به شماره 3000143 ارسال کنند .

بدین ترتیب این سیستم با شناسایی پیش شماره قید شده پیامک را به سازمان استان مذکور منعکس می کند.

سهولت ارسال پیام، به موقع فرستادن پیام و سهولت پیگیری موضوع با توجه به وجود شماره تلفن همراه ارسال کننده پیام ازعمده ترین مزایای این سیستم است.