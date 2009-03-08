آیات قرآنی به کار رفته در کتب درسی کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید محمد حسینی ظهر یکشنبه در نخستین جشنواره مقالات و پژوهشهای قرانی دانشجویان دانشگاهها در گرگان افزود: برنامه هایی که برای ترویج فرهنگ قرآنی برگزار می شود، مشوق بوده و گام بسیار سودمندی است، از این رو باید به کلام وحی در کتب درسی بیشتر توجه شود.

وی اظهار داشت: قرآن همانند دریا و تمام نشدنی است و اگر اینگونه نبود که اعجاز به شمار نمی آمد و برخی کارهایی که انجام می دهیم برای زمینه سازی است.

وی شمار دانشجویان دانشگاه پیام نور کشور را 850 هزار نفر اعلام و خاطرنشان کرد: همه دانشجویان باید با قرآن مانوس باشند و باید عطش قرآنی را با اجرای برنامه های مختل در مناسبتهای مختلف بین دانشجویان گسترش دهیم.

حسینی بیان داشت: خطوط کلی و تعابیر بسیاری در قرآن کریم به کار رفته که انسان باید سرلوحه کارهایش قرار دهد و مطالبی که در این کتاب الهی به کار رفته ابعاد مختلف زندگی بشر را شامل می شود.

رئیس دانشگاه پیام نور کشور یادآورشد: تکریم ظاهری کلام الله مجید لازم بوده ولی کافی نیست و تنها یک مقدمه برای فهم و درک انسان است.

وی عنوان کرد: قرآن نه تنها بیماریهای معنوی بشر را درمان می کند بلکه در درمان مهمترین دردهای بشری و آلام انسانی موثر است و برای درک این نور شفابخش باید دیدی بینا داشته باشیم.

حسینی با اشاره به نززول قرآن کریم به پیامبر اکرم (ص) افزود: کلام الله مجید، نوری نیست که خاموش شود و خورشیدی نیست که نورش کاهش یابد، بلکه دریایی است که عمق و ژرفایش قابل درک نیست.

وی تمسک به قرآن کریم را لازمه سعادت بشر در زندگی دانشت و گفت: برخی شبهات در باره این کتاب آسمانی ناشی از تلاش برای ایجاد تفرقه و فاصله بین مسلمانان است و باید رد این زمینه هوشیار بود.

رئیس دانشگاه پیام نور کشور یادآورشد: اکنون در دانشگاهها به مباحث قرآنی توجه ویژه می شود زیرا قرآن کریم متعلق به قشر خاصی نیست و متعلق به همه است.

250 مقاله از دانشگاههای سراسر کشور در مقاطع کارشناسی، کارشناسی اشد و دکترا در قالب پنج محور قرآن شناسی، اعتقادی، اجتماعی، کلامی و ادبی و هنری به این جشنواره ارسال شده که در هر محور سه مقاله برتر برای ارائه در این جشنواره انتخاب شده است.