سند توسعه هفت ساله بخش کشاورزی هرمزگان تدوین شد

سید نصیر سید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با تشریح سند توسعه هفت ساله کشاورزی اظهار داشت: کشاورزی استان هرمزگان مشتمل بر زیربخشهای زراعت و باغداری، دام و طیور و شیلات و آبزیان و منابع طبیعی نقشی قابل توجیهی در حیات اقتصادی این منطقه استراتژیک کشور ایفا می کند.

وی بیان کرد: بخش کشاورزی استان با دارا بودن 22 درصد سهم اشتغال و ایجاد ارزش افزوده چهار هزار و 198 میلیارد ریال و تولید ناخالص داخلی 35 هزار و 398 میلیارد ریال جایگاه مهمی در توسعه هرمزگان دارد در عین حال تواناییهای بالقوه این بخش برای ارتقاء این نقش و افزایش ظرفیتهای مختلف تولیدی خود فراتر از اندازه های کنونی است.

سید محمدی اظهار داشت: برای دستیابی به نقشی برتر و عینیت بخشیدن به مزیتها و توانایی ها، رویکرد اساسی بارور سازی قابلیتها، مهار و کاهش تاثیر تنگناها و محدودیتها و بهره گیری از فرصتها و بالاخره ارائه برنامه های عملیاتی واقع بینانه و همه جانبه در جهت توسعه بخش کشاورزی خواهد بود.

وی تصریح کرد: تفاوت زمانی تولید محصولات نسبت به سایر استانها به تولیدات گیاهی استان اهمیت خاصی بخشیده و همین امر سبب نقش ویژه زراعت و باغبانی استان درتنظیم بازار تولیدات گیاهی و قیمت این محصولات شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اذعان داشت: هم اکنون بخش کشاورزی استان با سطح زیر کشت حدود 162 هزار هکتار محصولات کشاورزی و تولید سالیانه بیش از دو میلیون و 66 تن انواع محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی در اقتصاد منطقه از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی سهم اشتغال بخش کشاورزی از کل جمعیت را معادل 22 درصد عنوان کرد و افزود: کل تولید ناخالص داخلی معادل 35 هزار و 398 میلیارد ریال و ارزش افزوده بخش کشاورزی معادل چهار هزار و 198میلیارد ریال و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از استان معادل 11.86درصد است.

سید محمدی گفت: سهم شاخص های بخش کشاورزی استان در کشور در سطح زیر کشت محصولات باغی 2.86، تولیدات باغی3.75 و تولیدات شیلاتی 20.8 درصد است که سهم تولیدات عمده محصولات کشاورزی استان نسبت به کشور در محصولات ذرت 2.37، پیاز 11.9، گوجه 4.1، خرما 12.22، انبه 69.5 و مرکبات 9.82 درصد سهم کشور است.

سید محمدی با اشاره به محدودیتها، تنگناها و تهدیدها در بخش کشاورزی به خصوص در هرمزگان بیان کرد: ناهماهنگی وعدم پیوستگی سیاستهای حمایتی ضعف و ابسامانی در نظام بازرگانی محصولات کشاورزی بویژه درصادرات وتوسعه بازارهای داخلی صید غیر مجاز انواع آبزیان و تغییر کانون کالاهای قاچاق به فعالیتهای غیر مجاز صیادی و تهدید ذخایر آبزیان به ویژه میگوی دریا از جمله تهدیدات در بخش کشاورزی استان به حساب می آید.

وی تاثیر پذیری بخش کشاورزی از اکثر بلایای طبیعی بخصوص خشکسالی های چند ساله استان و بالا بودن ریسک تولید ، پراکنش نسبی بیماری جاروک لیموترش ، شانکر وگرینینگ در سطح باغات مرکبات و امحاء گیاهان آلوده، وجودگنبدهای نمکی متعدد و تبخیر بسیار بالا، گسترش 19 کانون بحران فرسایش بادی،وجود تپه های ماسه ای روان و فعال در نوار مستعد ساحلی خصوصا در مناطق شرقی استان از جمله تهدیدات و تنگناهای بخش کشاورزی در استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: در سند توسعه هفت ساله بخش کشاورزی راهبردهای بخش کشاورزی، سیاستهای اجرایی و اقدامات اولویت دار و محرک توسعه در بهشهای مختلف کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در اهداف کمی که در سند مورد نظر است رسیدن به افزایش تولید محصولات زراعی از808.3 هزار تن در سال 86 با متوسط رشد سالیانه 6.2 درصد به یک میلیون و 162 هزار تن در سال 93، افزایش عملکرد در واحد سطح از13.2 تن در هکتار با متوسط رشد سالیانه 4.9 درصد به 17.8 تن در هکتار در سال 93، افزایش تولید محصولات باغی از 597.5 هزار تن (سال 86) با متوسط رشد سالیانه 1.8 درصد به 673 هزار تن است.

وی افزایش مصرف سرانه پروتئین حیوانی از 22 گرم در روز از سال 86 به 29 گرم، افزایش تولید محصولات دامی 93 هزار و 400 تن با متوسط رشد سالیانه 10.2 درصد به 160هزار تن از دیگر اهداف مورد نظر در سند توسعه هفت ساله بخش کشاورزی است.

وی اجرای طرحهای کوچک تامین آب از33.7 میلیون مترمکعب در سال 86 به129.7 میلیون متر مکعب در سال 93 ، توسعه آبیاری تحت فشار از 27 هزار و 500 هکتار در سال 86 به 67 هزار و 500 هکتار در سال 93 ، اجرای عملیات آب و خاک در تعاونیهای تولید و شرکت سهامی زراعی از سه هزار هکتار در سال 86 به 10 هزار هکتار در سال93را از دیگر اهداف کمی در بخش آب و خاک عنوان کرد.

وی با اشاره به اهداف کمی در بخش شیلات گفت: افزایش صید ماهی از 116 هزار و 741 تن با متوسط رشد سالیانه 71.15 درصد به 241 هزار و 970 تن، افزایش صید میگو از 3 هزار تن به دو هزار و 827 تن، افزایش میگو پرورشی از یک هزار و 532 تن با متوسط رشد سالیانه 24.47 درصد به 17 هزار تن، افزایش تکثیر میگو از 203 میلیون قطعه با متوسط رشد سالیانه 4.32 درصد به یک میلیون 300 هزار قطعه و افزایش ماهی پرورشی از 15 تن با متوسط رشد سالیانه 197 درصد به پنج هزار و 150 تن در سال 93 از اهداف کمی این بخش است.