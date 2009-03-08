خداحافظی ارکسترملی در پایان سال با دو خواننده

به گزارش خبرنگارمهر،فرهاد فخرالدینی با اعلام این خبر در آخرین نشست رسانه ای ارکسترملی درسال 87 امروزکه با حضور مدیرعامل انجمن موسیقی در تالار وحدت برگزار شد گفت : یکی از اهداف همیشگی ارکستر موسیقی ملی از بدو تاسیس معرفی چهره های جوان و مستعد در عرصه موسیقی به جامعه فرهنگی است از همین رو در طول سالها فعالیت همواره این امر مهم را مدنظر داشته ایم.

وی در ادامه افزود : برهمین اساس در سال 87 که دهمین سال تولد ارکستر نیز محسوب می شد سعی کردم بیش از سالهای گذشته به معرفی چهره های جوان موسیقی بپردازم و در همین راستا کنسرت های متعددی در تهران و یک اجرا در شیراز برگزار کردیم و اکنون در آستانه آخرین اجرای ارکسترملی محمد معتمدی جوان شایسته ای که آینده خوبی را برای او در حوزه آواز پیش بینی می کنم را به جامعه موسیقی معرفی می کنم که اولین اجرای خود با ارکسترملی را تجربه می کند.

فخراالدینی در توضیح جزئیات برگزاری این کنسرت گفت : برنامه در دو بخش اجرا می شود و طبق برنامه ریزی جدید در بخش نخست این کنسرت پنج قطعه از آثار قدیم و تازه ترین قطعات ارکستر را اجرا می کنم ، قطعات "بیا" از آثار حبیب الله بدیعی با شعری از تورج نگهبان ، "توشه عمر" با شعری از مهدی مفتاح با شعری از معینی کرمانشاهی با آواز محمد معتمدی ، دو قطعه آذربایجانی "سیب سفیذ بوبا" و"بی تو" با آواز ودود موذن و همچنین قطعه ای برای پیانو و ارکستر به نام "سپاس" به آهنگسازی و نوازندگی مازیار حیدری از جمله فطعات این بخش است .

وی در ادامه افزود : قطعات "بعد از من" و "بی تو با خدا" با شعری از فریدون مشیری با آواز محمد معتمدی ، "کوچه ها را آب بپاشید"،"حزین" و "تزگل" از ساخته ای توفیق قلی اف با شعری از زینال جبار زاده با آواز ودود موذن و آرش فلاحی در بخش دوم اجرا می شودو بخش پایانی این کنسرت هم به اجرای قطعه "بهار می شود" از ساخته های خودم با شعری از سیاوش کسرایی اختصاص دارد که به مناسبت سال نو اجرا می کنم .

رهبرارکسترملی در پایان به برنامه های سال آینده این ارکستر اشاره کرد و گفت : اجرای ارکسترملی در شهر شیراز آغاز خوبی بود برای گسترش فعالیت این ارکستر در شهرهای دیگر ایران بر همین اساس درنظر دارم درسال آینده فعالیت های ارکستر ملی را علاوه بر تهران دردیگر شهر ها نیز گسترش دهم.