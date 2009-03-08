به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب حاصل بیش از ده ساعت گفتگوی قاسم یاحسینی با همسر شهید رضا جلیلوند است و در هشت فصل تنظیم شده است.

این کتاب با شرح زندگی آذرعلامه زاده از دوران کودکی آغاز و تا دوران ازدواج، زندگی و شهادت شهید جلیلوند ادامه می‌یابد، فصل آخراین کتاب با عنوان سال‌های اندوه به خاطرات علامه زاده پس از شهادت همسرش اختصاص دارد.

در این کتاب از زبان آذر علامه زاده آمده است: همه آرزویم این است که رحیمه (فرزند شهید جلیلوند) و دو فرزند دیگرم سعادتمند شوند و قدر آزادی و استقلال کشورشان را که شهدایی مثل رضا جلیلوند خون پاکشان را نثار آن کردند، بدانند.

این کتاب سومین تجربه قاسم یاحسینی در گفت گو با زنان مبارزانقلابی وهمسران شهید است پیش از این "زیتون سرخ" گفتگو با ناهید یوسفیان و "یک دریا ستاره" گفتگو با زهرا تعجب همسرشهید مسعود خلعتی در انتشارات سوره مهر منتشر شده است.