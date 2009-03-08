به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نادعلیان دبیر جشنواره مجسمههای شنی در این باره گفت: بیست و یکمین جشنواره هنرهای محیطی با حضور هنرمندان جوان زیر 30 سال در حاشیه نخستین جشنواره مجسمههای شنی خلیج فارس "صلح و دوستی ملل" برگزار میشود.
وی افزود: این هنرمندان فعالیت خود را در دل طبیعت آغاز میکنند ولی جزئیات کارشان و نحوه پیشرفت آن بستگی به محیط، مصالح و امکانات موجود در آن فضا دارد.
نادعلیان در ادامه گفت: ممکن است فضایی که برای جشنواره در نظر میگیریم، امکان استفاده از سنگها، صخرهها، شن و یا حتی زباله را به ما بدهد. از این رو جزئیات کار بیست و یکمین دوره این جشنواره با محیط پیرامونی آن تعریف میشود.
دبیر جشنواره مجسمههای شنی که در ماههای اخیر مهری را برای ثبت نام خلیج فارس به لاتین و فارسی طراحی کرده، گفت: در بخش جنبی جشنواره مجسمههای شنی که به هنرهای محیطی اختصاص دارد، اثر خلیج فارس را به شکل محیطی اجرا میکنیم تا نام این خلیج همیشه فارس را در گوش تمامی مردم جهان زمزمه کنیم.
وی همچنین درباره زمان این جشنواره و موضوع آن گفت: هنوز موضوع خاصی برای آن درنظر نگرفتهایم، ولی از آنجا که این جشنواره همزمان با جشنواره شنی خلیج فارس و با شعار "صلح و دوستی ملل" برگزار میشود، موضوع جشنواره محیطی بیارتباط با آن نیست. به روال همه جشنوارههای محیطی عنوان آن را همزمان با کار انتخاب میکنیم.
نخستین جشنواره مجسمههای شنی خلیج فارس "صلح و دوستی ملل" از ۲۵ اسفند همزمان با هفته وحدت، روز جهانی صلح و سالروز بمباران شیمیایی حلبچه در گناوه آغاز میشود و تا ۱۰ فروردین ادامه دارد. برپایی غرفه صنایع دستی ۳۰ استان و جشنواره محصولات غذایی و غذاهای سنتی و اجرای گروههای موسیقی از دیگر برنامههای این جشنواره است.
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