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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۴۲

وزیر مسکن اعلام کرد:

احتمال افزایش مبلغ وام مسکن مهر

احتمال افزایش مبلغ وام مسکن مهر

وزیر مسکن و شهرسازی از برنامه ریزی برای طرح افزایش وام 14 میلیونی مسکن مهر در شورای عالی مسکن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی کیا امروزدر نشست دوره ای اتاق تعاون مرکزی با مسئولین و وزرا گفت: اخیرا توسط برخی رسانه ها مطالبی در خصوص توقف مسکن مهر نوشته شده که باید بگویم این پروژه ها به قوت خودش باقی است.

وزیر مسکن افزود: تفاهم نامه ای که اخیرا با برخی از انبوه سازان برای ساخت و ساز در بخش مسکن نوشتیم به منزله کمک به تعاونی های مسکن مهر است و به هیچ وجه به دلیل عدم توان تعاونی ها در امر مسکن نیست.

وی تعاونی ها و فعالیت آنها را در بخش مسکن را به شرط پشت سر گذاشتن مراحل ثبت و پذیرش آنها توسط وزارت تعاون مجاز دانست و افزود: در حال حاضر بانک ها برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و تعاونی ها منابعی در اختیار ندارند.

سعیدی کیا از طرح افزایش وام 14 میلیونی مسکن مهر خبر داد و گفت: این مسئله در شورای عالی مسکن مطرح می شود و به شرط تعیین ضوابط جدید به دولت ارائه خواهد شد.

وی هزینه ساخت هر واحد 75 متری مسکن مهر را بیش از 14 میلیون تومان وام دولت دانست و تصریح کرد: این مبلغ فقط تا 55 درصد هزینه ها را پوشش می دهد.

وزیر مسکن به انعقاد قرارداد ساخت واحدهای مسکونی مهر به میزان وجود 200 هزار پرونده خبر داد و افزود: از سه میلیون و 900 هزار نفری که در طرح مسکن مهر ثبت نام شده اند 900 هزار نفر فقط مربوط به تهران است.

کد مطلب 845659

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