احتمال افزایش مبلغ وام مسکن مهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی کیا امروزدر نشست دوره ای اتاق تعاون مرکزی با مسئولین و وزرا گفت: اخیرا توسط برخی رسانه ها مطالبی در خصوص توقف مسکن مهر نوشته شده که باید بگویم این پروژه ها به قوت خودش باقی است.

وزیر مسکن افزود: تفاهم نامه ای که اخیرا با برخی از انبوه سازان برای ساخت و ساز در بخش مسکن نوشتیم به منزله کمک به تعاونی های مسکن مهر است و به هیچ وجه به دلیل عدم توان تعاونی ها در امر مسکن نیست.

وی تعاونی ها و فعالیت آنها را در بخش مسکن را به شرط پشت سر گذاشتن مراحل ثبت و پذیرش آنها توسط وزارت تعاون مجاز دانست و افزود: در حال حاضر بانک ها برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و تعاونی ها منابعی در اختیار ندارند.

سعیدی کیا از طرح افزایش وام 14 میلیونی مسکن مهر خبر داد و گفت: این مسئله در شورای عالی مسکن مطرح می شود و به شرط تعیین ضوابط جدید به دولت ارائه خواهد شد.

وی هزینه ساخت هر واحد 75 متری مسکن مهر را بیش از 14 میلیون تومان وام دولت دانست و تصریح کرد: این مبلغ فقط تا 55 درصد هزینه ها را پوشش می دهد.

وزیر مسکن به انعقاد قرارداد ساخت واحدهای مسکونی مهر به میزان وجود 200 هزار پرونده خبر داد و افزود: از سه میلیون و 900 هزار نفری که در طرح مسکن مهر ثبت نام شده اند 900 هزار نفر فقط مربوط به تهران است.