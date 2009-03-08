مشکلات مالی تیم کبدی همدان را در لیگ برتر ناکام کرد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمود کوثری ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در بازیهای لیگ برتر شورای شهر، شهرداری و دانشگاه پیام نور مرکز کبودراهنگ از لحاظ مالی مقرر بود این تیم را حمایت کنند اما در لحظات پایانی آنها از این کار خودداری کردند.

وی تصریح کرد: وجود برخی اختلافات بین شورای شهر، شهرداری و دانشگاه پیام نور نیز باعث شد که آنها برای حمایت از تیم کبدی به تفاهم نرسند و با توجه به اینکه آنها نظر خود را دیر اعلام کردند هیئت کبدی موفق نشد برای تیم ،حامی مالی جذب کند در نتیجه تیم کبدی همدان در مسابقات لیگ برتر حذف شد به طوری که حتی جزء 4 تیم نیز قرار نگرفت.

کوثری استان های کرمانشاه، لرستان و خوزستان را از استانهای مطرح در بازیهای کبدی بیان کرد و گفت: زمانی که تیم کبدی این استان ها منحل شد استان های دیگر نسبت به جذب بازیکن استان های کرمانشاه، لرستان و خوزستان اقدام کردند اما همدان به دلیل اینکه با مشکل مالی دست و پنجه نرم می کند نتوانست از این بازیکنان برای تیم جذب کند در نتیجه نسبت به دیگر استان ها نیز ضعیف تر شد.

رییس هیات کبدی استان همدان همچنین با اشاره به حضور نداشتن 3 نفر از بازیکنان تیم کبدی دریکی از بازی های خانگی اظهار داشت: زمانی که آنها در بازی حضور پیدا نکردند برای تنبیه بازیکنان دیگری را جایگزین آنها کردیم اما نمی توان نام حرفه ای روی این بازیکنان گذاشت و از طریق کمیته انظباطی با آنها برخورد کرد چرا که یک بازیکن حرفه ی حقوق می گیرد و نسبت به حقوق دریافتی باید تعهداتی داشته باشد.

کوثری ادامه داد: بازیکنان همدان حقوقی نمی گیرند و در حال حاضر نیز هیئت به دنبال جذب حامل مالی برای تیم است.

وی گفت: چنانچه هیئت کبدی 15 میلیون تومان اعتبار داشته باشد می تواند بازیکنان حرفه ای را جذب کرده و در مسابقات لیگ برتر نیز موفق شود.