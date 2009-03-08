جایگاه آذربایجان شرقی در صنعت چاپ کشور مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ناصر وحیدی‌مهر صبح امروز در حاشیه عیادت از حسین ‌زینال‌زاده، پیشکسوت صنعت چاپ تبریز که به دلیل بیماری در بیمارستان بستری است در جمع خبرنگاران اظهار داشت:

در سایه تلاش پیشکسوتان دیروز و فعالان صنعت چاپ امروز، آذربایجان شرقی دارای 340 واحد چاپخانه و لیتوگرافی است.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی افزود: در مجموع 320 واحد چاپ وجود دارد که به تفکیک شامل 216 واحد چاپخانه، 51 واحد چاپ روی نایلون،‌2 واحد چاپ روی فلز (حلب)، 12 واحد چاپ روی جعبه و 33 واحد کارگاه های پیش از چاپ لیتوگرافی است.

وحیدی‌مهر ادامه داد: از مجموع 314 واحد دارای مجوز، حدود 40 واحد به دلایل گوناگون نیمه فعال هستند.

وی همچنین اظهار داشت: تعداد کارگاه‌های صحافی موجود در تبریز 18 باب و تعداد واحد‌های جعبه‌سازی و دایکات 70 واحد است.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی تصریح کرد: از 267 واحد چاپی اعم از چاپخانه و کارگاه‌های چاپ روی نایلون، 54 واحد آن در شهرستان‌های استان و 213 واحد در تبریز متمرکز هستند.

وی ادامه داد: کیفیت چاپ این دستگاه‌ها در حد مطلوب است، اما با توجه به سابقه درخشان چاپ در تبریز کیفیت محصولات چاپی باید ارتقا یابد.

وحیدی مهر توسعه صنعت چاپ آذربایجان شرقی به ویژه تبریز را مرهون تلاش پیشکسوتان صنعت چاپ این خطه دانست و افزود: در گذشته فعالیت در حوزه چاپ کاری بسیار طاقت‌فرسا و سخت بود که چاپگران ساعت‌ها تلاش می‌‌کردند تا صفحه‌ای از کتاب حروف‌چینی و چاپ شود.

وی افزود: سابقه درخشان صنعت چاپ تبریز در گذشته به دلیل وجود صنعتگران ماهر این رشته بوده که برگ‌زرینی در کتاب فرهنگ منطقه به ثبت رسانده است.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی هنر چاپ را از هنرهای ماندگار و با ارزش دانست و خاطر نشان کرد: بعد معنوی و روح لطیف این هنر پیشه پیشکسوتان بوده و با رسیدن به تکنولوژی‌های نوین چاپ نباید زحمات آنها فراموش شود.