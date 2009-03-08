موفقیت ماهواره امید در تمام ماموریتها / ارسال اطلاعات تله متری به زمین

رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اطلاعات ارسالی از این ماهواره افزود: این ماهواره یکسری اطلاعات تله متری از وضعیت خود را ارسال کرده است که این اطلاعات ما را از وضعیت زیر سیستمها مطلع می سازد.

رئیس سازمان فضایی ادامه داد: علاوه بر اینها به منظور تست مسیریابی، یکسری اطلاعات از نقاط مختلف به ماهواره ارسال شده است که این اطلاعات بعد از دی کد شدن در ماهواره به کد تبدیل و به ایستگاههای زمینی ارسال می شود که بررسی این اطلاعات نشان می دهد که ماهواره در وضعیت مناسب، ماموریتهای مورد نظر را انجام می دهد.

به گزارش مهر، ماهواره امید در لحظه مخابره خبر در عرض جغرافیایی 15/49 درجه، طول جغرافیایی 6/26- درجه و در ارتفاع 73/320 کلیومتری از سطح زمین قرار دارد.

این ماهواره با سرعت 44/7 کیلومتر بر ثانیه در حال حرکت است و در لحظه مخابره خبر در شمال غرب قاره آفریقا واقع شده است.

ماهواره ملی امید 15 بهمن ماه همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی و در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب با دستور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور با موفقیت به فضا پرتاب و در مدار کره زمین قرار گرفت.