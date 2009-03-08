مصرف سرانه ماهی در کشور 7.7 کیلوگرم است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک سید هادی موسوی پیش ازظهر امروز در اولین جشنواره طبخ آبزیان در شهرستان زرندیه در سالن تربیت بدنی این شهرستان، افزود: این در حالی است که در کشور ژاپن 60-70 کیلوگرم، چین 30 کیلوگرم و کشورهای در حال توسعه 22 کیلوگرم است.

وی با توجه به اینکه مصرف سرانه ماهی در کشور بسیار پایین است، افزود: دولتها موظفند بستری سالم در جامعه فراهم کنند که تمام آحاد جامعه بتوانند به یک غذای سالم کافی و مقوی دسترسی داشته باشند.

وی اظهار داشت: در این راستا و بر اساس برنامه چهارم توسعه، مقرر شده هر نفر ایرانی در روز 29 گرم پروتئین اعم از گوشت قرمز، سفید و ماهی مصرف کند، که پنج گرم آن باید از گوشت آبزیان تامین شود.

موسوی هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج فرهنگ مصرف ماهی، سلامت جامعه و بالا بردن مصرف ماهی در بین مردم عنوان کرد و گفت: بدین منظور نیز بازارچه عرضه بهداشتی ماهی در سال آینده در اراک راه اندازی می شود.

وی در ادامه تولیدات آبزیان در دنیا را 160 میلیون تن خواند و گفت: با توجه به محدود شدن صید در دریاها برنامه ریزی پیرامون پرورش ماهی در دستور کار کشورها قرار گرفته است و این امر روبه صعود است.

وی از کشاورزان خواست با توجه به محدود بودن منابع آبی، از آب کشاورزی در کنار مزرعه نسبت به پرورش ماهی قزل آلا اقدام کنند که در این زمینه نیز مدیریت شیلات استان از نظر ارائه خدمات فنی و کار کارشناسی کمک خواهد کرد.

قشقایی مدیر جهاد کشاورزی زرندیه گفت: با توجه به پایین بودن مصرف ماهی در جامعه نسبت به کشورهای پیشرفته تمام دغدغه مسئولین این است که با بالا بردن فرهنگ عمومی جامعه سرانه مصرف نیز بالا برده شود تا علاوه بر تغذیه سالم، سلامت جامعه نیز تضمین شود.

در پایان از بین 35 نوع غذای طبخ شده با ماهی با نظر هئیت داوران به نفرات اول تا چهارم بانوان شرکت کننده هدایایی اهدا شد.