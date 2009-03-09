"کتاب قانون" میری از اکران نوروزی بازماند

علی‌اکبری درباره شرایط اکران این فیلم به خبرنگار مهر گفت: قصد داشتیم "کتاب قانون" را نوروز اکران کنیم، اما به دلیل صادر نشدن پروانه نمایش این خواسته امکانپذیر نیست و قطعاً‌ اکران نوروزی را نخواهیم داشت.

وی درباره شرایط صادر شدن پروانه نمایش فیلم گفت: ظاهراً مشکلات حل شده و مسئله‌ای که مانع صدور پروانه شود وجود ندارد. اما حتی صادر شدن پروانه در همین روزها هم نمی‌تواند کمکی به اکران فیلم در نوروز کند، زیرا ما تمام فرصت‌ها را برای تبلیغات از دست داده‌ایم.

علی‌اکبری اظهار امیدواری کرد با صادر شدن پروانه نمایش امکان اکران "کتاب قانون" در فصل تابستان فراهم شود. اواخر آذرماه با سفر دارین حمسه بازیگر لبنانی به ایران فیلمبرداری صحنه‌های اصلاحی فیلم در مدت سه روز در لوکیشن خانه رحمان (پرویز پرستویی) انجام شد تا به این ترتیب مشکل فیلم حل شود.

"کتاب قانون" پس از "قطعه ناتمام"، "به آهستگی" و "پاداش سکوت" چهارمین فیلم میری در مقام کارگردان و داستان آشنایی یک دیپلمات ایرانی با زنی مسیحی و لبنانی و ازدواج آنها است.