14 کانون غنچه های هلال احمر در گلستان راه اندازی شد

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان در این آئین در کانون طه گرگان افزود: فرهنگسازی و انجام فعالیتهای امدادی در حوزه کودکان از مهمترین اهداف راه اندازی این کانونها است.

محمد ابراهیم نعیمی اظهار داشت: این مراکز در راستای تفاهنامه ای که از سه سال قبل با سازمان بهزیستی کشور منعقد شد به اجرا درآمد تا شاهد انجام کارهای مفید و زیربنایی در این بخش باشیم.

وی خاطرنشان کرد: توجه به فعالیتهای امدادی در حوزه کودکان اثربخش ترین کارها بوده که باید مورد تاکید قرار گیرد.

به گفته نعمیمی، تاسیس هیئت حضرت رقیه، آموزش کودکان به زبانهای مختلف خارجی از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه در استان است

در آئین گشایش این کانونها، رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور، مدیرکل دفتر امور کودکان ونوجوانان ساززمان بهزیستی کشور شرکت داشتند.

استان گلستان 350 هزار کودک و نوجوان دارد.

