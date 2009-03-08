کوچ زود هنگام عشایر در اندیمشک

مدیر اداره امور عشایر اندیمشک با اعلام این خبر به خبرنگار مهر در این شهرستان گفت: پدیده خشکسالی باعث فقر مراتع و پایین آمدن دبی بسیاری از چشمه سارها شده و بعضا در برخی مناطق سبب خشک شدن چشمه ها نیز شده است به هیمن دلیل عشایر مستقر در این شهر اقدام به کوچ وزدهنگام به سایر استانهای کشور کردند.

نیکوروان خاطرنشان کرد: در این راستا تاکنون از طریق اداره امور عشایر اندیمشک کار آبرسانی با تانکر و تراکتور به مناطق عشایری صورت گرفته است همچنین اقدام به احداث منابع ذخیره آب از نوع سنگ و سیمان در حجم های 50 مترمکعبی و تحویل منابع فلزی ذخیره آب به عشایر منطقه نموده ایم.

نیکوروان در پایان گفت: با توجه به رسیدن فصل گرما کار آبرسانی تشدید می یابد و امید است مسؤلین ذیربط در این خصوص توجه ویژه ای داشته باشند.