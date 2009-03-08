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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۴۲

یک موافق کلیات بودجه :

هدفمند کردن یارانه ها در بودجه 88 یک گام اساسی در اقتصاد کشور است

هدفمند کردن یارانه ها در بودجه 88 یک گام اساسی در اقتصاد کشور است

زارعی نماینده مردم تهران گفت: اگر بتوانیم با عزم دولت و مجلس هدفمند کردن یارانه ها را با توجه به تحولات پیرامونی به نتیجه برسانیم، یک گام اساسی در اقتصاد کشور برداشته ایم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی اصغر زارعی نماینده تهران امروز در مجلس در موافقت با کلیات لایحه بودجه طی سخنانی اظهار داشت : برنامه ریزی و تنظیم بودجه در چنین شرایطی مهم است و بودجه مناسب بودجه ای است که بتواند با لحاظ کردن شرایط داخلی و بین المللی ما را به اهداف خود نزدیک کند.

وی گفت: در سال 88 با توجه به بحران جهانی و کاهش قیمت نفت خام پیش بینی می کنیم 30 میلیارد دلار از درآمد نفتی کاهش یابد و  با فرض قیمت هر بشکه نفت 37.5 دلار منجر به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 88 شده است و از حدود 69 میلیارد دلار به 37 میلیارد دلار رسیده است.

زارعی تصریح کرد: در سال گذشته ، 36 میلیارد دلار برداشت از حساب ذخیره ارزی صورت گرفته ، اما در لایحه بودجه 88 تنها 14 میلیارد دلار برداشت پیش بینی شده است که از نکات مثبت این لایحه است.

وی توجه به آموزش و پرورش، توجه به بهداشت و درمان روستایی، مناطق محروم، کمک دولت به بیمه های درمانی را از نقاط مثبت بودجه دانست و گفت: توجه به فناوری های نوین، توجه به علوم زیستی و سلولی از ویژگی های این لایحه است.

زارعی به هدفمند سازی یارانه ها اشاره و تصریح کرد: اگر بتوانیم با عزم دولت و مجلس هدفمند کردن یارانه ها را با توجه به تحولات پیرامونی به نتیجه برسانیم یک گام اساسی برداشته ایم.

وی با اشاره به شفاف سازی رابطه دولت و وزارت نفت در هزینه و درآمد خاطر نشان کرد: نتیجه این حرکت را در سال 88 خواهیم دید.

کد مطلب 845687

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