فلسفه علم در "ذهن" بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره مقالاتی نظیر "پیوند حس و عقل در اندیشه مشاء" به قلم سید حسن حسینی، "طبیعت گرایی دستوری" به قلم مرتضی فتحی زاده و "بررسی تاثیر آرای ارسطو درباب حرکت" نوشته علیرضا منصوری ارائه شده‌اند.

در سخن نخست این شماره می‌خوانیم: "فلسفه علم، زمینه ای بسیار گسترده از مباحث و مسایل فلسفی راجع به علم است. این مسایل علاوه بر این که سرشت فلسفی دارند، مسایلی هستند که علم از پاسخگویی به آنها ناتوان است. جایگاه خاصی که علم جدید در تفکر بشر دارد و تاثیر روز افزون آن در زمینه های مختلف بشری اهمیت فلسفه علم را دو چندان کرده است. فلسفه علم را می توان به "فلسفه علوم طبیعی" و "فلسفه علوم انسانی دسته بندی کرد هر چند از لحاظ تاریخی مباحث راجع به فلسفه علوم طبیعی بیشتر جلب توجه کرده، فلسفه علوم انسانی نیز امروزه گسترش قابل توجهی پیدا کرده است".

"تقابل ایده علم هوسرل با ایده علم پوزیتیویستی" نوشته بهنام آقایی، "اتم گرایی فیزیک، اتم گرایی شیمی" نوشته مریم معیرزاده ، "ساختن ذهن در مقابل مدل سازی مغز؛ هوش مصنوعی در مقطع انشعاب " با ترجمه محمد رضا طهماسبی و "درجستجوی هماهنگی تفسیر الهیات و علم معاصر" نوشته ابوالفضل حقیری قزوینی از دیگر مقالات ارائه شده در ذهن 32 هستند.