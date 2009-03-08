به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ظهر امروز در اولین کنگره منطقه ای شعر اهل بیت با بیان اینکه شعر نبض یک جامعه است، گفت: شعر آئینه شفافی است که در آن بی نقاب همه مسائل را می توان مطرح کرد.

حجت الاسلام و المسلمین کاظم لطفیان از شعر به عنوان قلب تپنده یاد کرد و افزود: باید تلاش شود شعر در یک محور مناسب و درست حرکت کند چراکه اگر به شعر یک سلاح کارآمد در حوزه فرهنگ نگاه کنیم شاعر به واسطه گفتن احساساتش به صورت شعر از تاثیر گذاری بیشتری در جامعه برخوردار می شود.

به گفته وی شاعر ابتدا باید در راه سازندگی خود گام برداشته و زندگی او سرشار از حس امید باشد و تلاش کند به جای اینکه کار تقویتی کند کار تقدیری انجام دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: از شاعر انتظار می رود همیشه سلامت زبان را مد نظر قرار دهد و در راستای شفاف سازی، انتقاد و از روی دلسوزی در قالب های اجتماعی و سیاسی شعری بگوید که آهسته و پیوسته در روح مخاطب اثر نماید.

حجت الاسلام لطفیان رعایت قداستها و اصالتها را در شعر از نکات مهم برشمرد و افزود: اصالت، قداست، نوآوری، ساختار اصیل و سنتی و دعایت سلامت زبان از خصوصیات یک شعر خوب می باشد.

وی به شعر شعرای اهل بیت اشاره کرد و اظهار داشت: یک شاعر اهل بیت باید در گام اول متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت باشد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: یک شاعر اهل بیت باید به دنبال الگو سازی باشد نه استوره سازی لذا برای بدست آوردن این نکته باید حدود شخصیت ائمه و اهل بیت را درک کرد.

وی تنها راه نجات بشریت را دمیدن روحج امید به واسطه انتظار قائم آل محمد دانست و افزود: باید این وضعیت امروز در دنیا به چالش کشیده شود.

در پایان این مراسم از غلامحسین یوسفی از بیرجند، مصطفی جلیلیان از مشهد ومحمد حسین اخباری از قاین به عنوان نفرات برتر این کنگره تجلیل شد.