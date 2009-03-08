به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، یونس اسدی نماینده مشکین شهر در جلسه علنی امروز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 88 اظهار داشت: این لایحه کاملا ناعادلانه تنظیم شده است و به واقعیت های مناطق محروم در این لایحه توجه نشده است.

وی گفت : متاسفانه کمیسیون تلفیق از این ناعدالتی گذشته و بعضا به آن دامن زده است.

اسلامی تصریح کرد: آیا منصفانه است دست اندرکاران تهیه بودجه فقط 400 میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی و زیر بناهای اقتصادی 18 استان در نظر بگیرند و این در حالی است که در اثر این بی تدبیری و کم توجهی به مناطق محروم در سایه مهاجرت این استانها مشکلات کلان شهرها گسترش می یابد.

عضو کمیسیون کشاورزی تاکید کرد: در کمیسیون تلفیق فقط توزیع ناعادلانه را تایید کرده اند. لایحه بودجه غیر مرتبط با برنامه چهارم تدوین شده است و در بودجه جاری هیچ ردیفی برای جبران خشکسالی به چشم نمی خورد ، و این در حالی است که امروز خشکسالی به عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر کشور را تهدید می کند.

وی ادامه داد : دولتمردان به پدیده خشکسالی به عنوان یک پدیده جدی و خطرناک توجه نمی کنند.وی تصریح کرد: ما منابع آب و حفظ آن توجه نمی کنیم آیا ارزش این نعمت خدادادی کمتر از شهرک های سینمایی است که اعتباری ناچیز برای آن در نظر گرفته شده است.

اسدی گفت: احتمال عدم تحقق منابع غیر نفتی، مغایر با قانون اساسی و افزایش تورم در پی افزایش قیمت حامل های انرژی از دیگر نکات منفی بودجه است.وی خاطر نشان کرد: با رد کلیات لایحه بودجه یک سال از فرصت سوزی در مملکت جلوگیری خواهیم کرد امیدوارم همکاران سنت شکنی کرده و به کلیات رای منفی دهند و به لایحه دو دوازدهم که از سوی دولت ارائه می شود ، رای دهند.

محمد رضا خباز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز طی سخنانی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 88 کل کشور اظهار داشت: بنده منکر نکات مثبت در لایحه بودجه نیستم ، نکات مثبت وظیفه است و باید نکات منفی را برطرف کنیم.

وی افزود: بودجه سال 88 دارای کسری فاحشی است حدود 44 هزار میلیارد تومان کسری و عدم تحقق در آمدهای پیش بینی شده دارد.

خباز با اشاره به تاکید موافقان لایحه با کاهش اتکا بودجه به درآمدهای نفتی گفت : هیچ تفاوتی میان درآمد حاصل از فروش نفت، فروش داخلی نفت، مالیات معوقه عملکرد نفت و معاوضه نفتی با سال های گذشته وجود ندارد و همه اینها نشان دهنده وابستگی به درآمدهای نفتی است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: در بودجه 88 متمم هم آورده شده است یعنی اگرهر بشکه نفت 37.5 دلار بفروش برود یک بودجه داریم واگر غیر این صورت باشد با یک بودجه دیگری مواجه خواهیم شد و منابع دیگری برای جبران کسری این بودجه در جای دیگری در نظر گرفته شده است.

خباز گفت: در آغاز لایحه همکاران تاکید داشتند درآمدها واقعی نیست، اگر چنین است کمیسیون تلفیق چرا 24 درصد منابع درآمدی را افزایش داده است. از دیگر نکات منفی این است که ارتباط مستقیمی بین لایحه هدفمند کردن یارانه ها که هنوز به تصویب مجلس نرسیده با لایحه 88 ایجاد کردند و این در حالی است که هدفمند کردن یارانه ها باید دردی از درد مردم کاهش دهد نه اینکه دردی به دردهای آنها بیفزاید.

وی افزود: مبنای علمی افزایش درآمدها کجاست؟ نامه رئیس جمهور به این معنی بود که یا به لایحه هدفمند کردن یارانه ها کامل رای دهید یا سرنوشت را از بودجه جدا کنید. همکاران می دانند افزایش 20 هزار میلیارد تومان درآمد دولت ، قیمت بنزین را 300 درصد و گاز را 600 درصد و برق را 400 درصد افزایش می دهد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: در رهنمودهای مقام معظم رهبری در رابطه با طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها به عدم شتابزدگی، کاهش آثار تورمی و فشارهای اقتصادی و اجماع کارشناسی و وفاق ملی تاکید شده است که باید در هدفمند کردن یارانه ها به این تاکیدات توجه شود.

نماینده کاشمر گفت: دوستان دولت می گویند 14 درصد تورم داریم در حالی که در مجلس چهارم در سال 73 که لایحه بودجه را به وسیله رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعدیل اقتصادی کردند ، گفتند 12.5 درصد تورم داریم و همان زمان گفتیم 4.5 برابر این رقم تورم داریم همانطور که می دانید سال 74 سخت ترین سال اقتصادی را داشتیم و 49 درصد تورم داشتیم و پیش بینی بنده محقق شد.

خباز تصریح کرد: با این لایحه بالای 40 درصد تورم خواهیم داشت.وی خواستار آن شد که نمایندگان به کلیات لایحه جدا از هدفمند کردن یارانه ها رای دهند و هدفمند کردن یارانه ها، در مسیر جدا پیگیری شود.

پس از اظهارات خباز محمد حسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه را بر عهده داشت اتمام جلسه را اعلام و زمان تشکیل جلسه بعدی را ساعت 14 اعلام کرد.