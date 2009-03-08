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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۴۵

حقوقدان لبنانی درگفتگو بامهر:

اقدامات اسرائیل "جنایت علیه بشریت" است / مقاومت ضرورت است

اقدامات اسرائیل "جنایت علیه بشریت" است / مقاومت ضرورت است

یک حقوقدان برجسته لبنانی با اشاره به جنایات صهیونیست ها در فلسطین، اقدامات رژیم صهیونیستی در این منطقه را جنایت علیه بشریت ارزیابی کرد.

دکتر "محمود رمضان" یک حقوقدان لبنانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تجاوز اسرائیل به غزه تجاوز به جهان عرب، جهان اسلام و تمام جهان بود و این جنایات جنایت علیه بشریت محسوب می شود.

وی ادامه داد: صهیونیست ها از صلح سخن می گویند در حالی که حقوق فلسطینی ها را برای داشتن دولت در سرزمین خود ضایع کرده اند و تا زمانی که فلسطینی ها بر سرزمین خود مسلط نشده اند، مقاومت یک ضرورت است.

این محقق حقوق بین الملل ادامه داد: تا زمانی که فلسطین از آن فلسطینی ها نشده است، مقاومت ادامه خواهد داشت.

رمضان ابراز داشت: اشغالگری صهیونیست ها به فلسطین ختم نمی شود و اکنون قسمت هایی از لبنان نیز در اشغال رژیم صهیونیستی است و مقاومت لبنانی تا آزادی سرزمین خود به مبارزه با این رژیم ادامه خواهد داد.

وی، آینده منطقه را از آن مقاومت دانست.

کد مطلب 845713

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