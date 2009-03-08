اقدامات اسرائیل "جنایت علیه بشریت" است / مقاومت ضرورت است

دکتر "محمود رمضان" یک حقوقدان لبنانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تجاوز اسرائیل به غزه تجاوز به جهان عرب، جهان اسلام و تمام جهان بود و این جنایات جنایت علیه بشریت محسوب می شود.

وی ادامه داد: صهیونیست ها از صلح سخن می گویند در حالی که حقوق فلسطینی ها را برای داشتن دولت در سرزمین خود ضایع کرده اند و تا زمانی که فلسطینی ها بر سرزمین خود مسلط نشده اند، مقاومت یک ضرورت است.

این محقق حقوق بین الملل ادامه داد: تا زمانی که فلسطین از آن فلسطینی ها نشده است، مقاومت ادامه خواهد داشت.

رمضان ابراز داشت: اشغالگری صهیونیست ها به فلسطین ختم نمی شود و اکنون قسمت هایی از لبنان نیز در اشغال رژیم صهیونیستی است و مقاومت لبنانی تا آزادی سرزمین خود به مبارزه با این رژیم ادامه خواهد داد.

وی، آینده منطقه را از آن مقاومت دانست.

