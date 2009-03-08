آماده مناظره با وهابیون هستیم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله حسین نوری همدانی ظهر یکشنبه در دیدار جمعی از کارکنان وزارت ‏دفاع، دین اسلام را دین حق و منطق خواند و گفت: ما حاضر هستیم در یک محفل علمی به صورت مستدل و منطقی به سخنان بی ‏پایه و اساس وهابیون در زمینه دین اسلام پاسخ دهیم.‏



وی موعظه، مجادله و منطق را از جمله راه‌های معرفی و دعوت به اسلام برشمرد و افزود: مبانی دین اسلام بر اساس ‏برهان، منطق و استدلال است از این رو باید سعی شود با مطالعه دقیق کتب اسلامی به شبهات وارد شده پاسخ داد.‏



استاد درس خارج حوزه علمیه قم اضافه کرد: امروزه دشمن از راه سکولاریسم، اومانیسم و... در مقابل ما جبهه گرفته ‏است که باید به صورت علمی به این شبهات جواب داده شود.‏



آیت‌الله نوری همدانی در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه قم در روایات خاطرنشان کرد: وجود مؤسسات متعدد علمی و ‏فرهنگی، حوزه‌های علمیه و... از قم شهری بین‌المللی ساخته است و همانگونه که در روایات آمده صدای اسلام از ‏این شهر مقدس به گوش جهانیان می‌رسد.‏



وی برگزاری دوره‌های طرح بصیرت را در شهر مقدس قم اقدامی ارزشمند خواند و گفت: باید سعی شود از ‏ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و معنوی شهر قم استفاده بیشتری شود.‏



این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنانش ضرورت توجه جوانان به کتاب نهج‌البلاغه را متذکر شد و بیان داشت: ‏این کتاب ارزشمند حاوی خطبه‌ها و حکمت‌هایی است که در تمام مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... مطالب ‏بسیار گوهرباری دارد و ضرورت دارد جوانان به آن توجه خاص داشته باشند.‏