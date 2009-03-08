آماده مناظره با وهابیون هستیم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله حسین نوری همدانی ظهر یکشنبه در دیدار جمعی از کارکنان وزارت دفاع، دین اسلام را دین حق و منطق خواند و گفت: ما حاضر هستیم در یک محفل علمی به صورت مستدل و منطقی به سخنان بی پایه و اساس وهابیون در زمینه دین اسلام پاسخ دهیم.
وی موعظه، مجادله و منطق را از جمله راههای معرفی و دعوت به اسلام برشمرد و افزود: مبانی دین اسلام بر اساس برهان، منطق و استدلال است از این رو باید سعی شود با مطالعه دقیق کتب اسلامی به شبهات وارد شده پاسخ داد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم اضافه کرد: امروزه دشمن از راه سکولاریسم، اومانیسم و... در مقابل ما جبهه گرفته است که باید به صورت علمی به این شبهات جواب داده شود.
آیتالله نوری همدانی در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه قم در روایات خاطرنشان کرد: وجود مؤسسات متعدد علمی و فرهنگی، حوزههای علمیه و... از قم شهری بینالمللی ساخته است و همانگونه که در روایات آمده صدای اسلام از این شهر مقدس به گوش جهانیان میرسد.
وی برگزاری دورههای طرح بصیرت را در شهر مقدس قم اقدامی ارزشمند خواند و گفت: باید سعی شود از ظرفیتهای علمی، فرهنگی و معنوی شهر قم استفاده بیشتری شود.
این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنانش ضرورت توجه جوانان به کتاب نهجالبلاغه را متذکر شد و بیان داشت: این کتاب ارزشمند حاوی خطبهها و حکمتهایی است که در تمام مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... مطالب بسیار گوهرباری دارد و ضرورت دارد جوانان به آن توجه خاص داشته باشند.
قم - خبرگزاری مهر: آیتالله نوری همدانی با اشاره به سخنان بیپایه و اساس فقه وهابیون در خصوص اسلام گفت: ما آماده هستیم در یک محفل علمی به این سخنان پاسخ منطقی و مستدل بدهیم.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله حسین نوری همدانی ظهر یکشنبه در دیدار جمعی از کارکنان وزارت دفاع، دین اسلام را دین حق و منطق خواند و گفت: ما حاضر هستیم در یک محفل علمی به صورت مستدل و منطقی به سخنان بی پایه و اساس وهابیون در زمینه دین اسلام پاسخ دهیم.
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