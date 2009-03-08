راه اندازی 7 هزار باجه خدمات پست بانک در همدان

قاسم تاجوک در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: در حال حاضر 400 شعبه پست بانک در استان فعالیت دارد که علاوه بر خدمات شهری به یکهزار و 114روستا نیز خدمات رسانی می کند.

تاجوک با اشاره به اینکه قسمتی از فعالیتهای پست بانک در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، افزود: در حال حاضر 102 دفتر مدیریت در اختیار بخش خصوصی قرار دارد که از رشد خوبی برخوردار بوده است.

مدیرکل پست بانک استان همدان افزود: تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور ،تعداد دفاتر پست بانک به 10هزار نقطه خواهد رسید .

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 407 هزار خانوار در نقاط شهری و 200 هزار نفر در مناطق روستایی زندگی می کنند، افزود: پست بانک با همکاری شرکت مخابرات بدون هیچ هزینه ای از طریق افزایش بهره وری و امکانات موجود توانسته است بهترین خدمات را ارائه دهد .