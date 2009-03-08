راهبرد انتخاباتی جمعیت ایثارگران "پیروزی یک اصولگرا" است / دوم خرداد خط قرمز است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه این جمعیت که در آخرین نشست فصلی دبیران استانها و مسئولان دفتر مرکزی آن در سال جاری اعلام شد، آمده است :

1ـ در سال آتی، برنامه 5 ساله پنجم توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، کشور باید از سوی دولت محترم نهایی و لایحه آن برای تصویب به مجلس هشتم ارائه گردد. آن‌‌گونه که مشخص است با مساعی و اهتمام رئیس‌جمهور و دولت محترم، تلاش در خوری برای جامعیت برنامه در حال انجام است و بر همین مبنا امیدواریم برنامه‌ای متناسب با نگاه اسلامی - ایرانی، مبنی بر سند چشم ‌انداز و سیاست‌های ابلاغی، جامع، کلان‌‌نگر، مبتنی بر توسعه عدالت محور و با پرهیز از نگرش تک‌ساحتی مورد تدوین قرار گیرد. در تدوین برنامه بر پایه سند چشم‌انداز، اجرایی شدن اصل 44 و توجه بایسته به عملیاتی‌شدن مؤلفه‌های فرهنگی برنامه و بسط روابط و مناسبات عزتمندانه در عرصه بین‌المللی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. برنامه توسعه پنجم به مثابه خانه ‌تکانی دولت از انحصار و واگذاری امور به دست مردم است. امیدواریم در برنامه پنجم توسعه، سربلندی بیش از پیش ملت بزرگ ایران اسلامی را شاهد باشیم.

2ـ در سال آتی، یکی از مهم‌ترین رخدادهای سیاسی کشور یعنی انتخابات دهم ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد. در این میان نباید از برخی مسایل غافل شد؛ اول اینکه در ماه‌های پایانی دولت نهم، دستگاه پرتوان و کارآمد دولت نهم بایستی همچون 3 سال گذشته تمام توان خود را بری خدمت به مردم بکار گیرد. از طرف دیگر در فضای انتخابات آتی، به پاس تلاش‌ها و اقداماتی که از سوی دولت نهم انجام گرفته، بایستی دولت مورد تقدیر قرار گیرد. دولت نهم تلاش شایسته‌ای برای توسعه گفتمان اصول‌گرایی، عدالت‌محوری، ساده‌زیستی، روحیه استقلال و استکبارستیزی، خدمت به مردم، آبادانی، سازندگی، اعتلای نظام اسلامی و محرومیت‌زدایی داشته است. قدرشناسی ازخادمان ملت، برابر آموزه‌های دینی و فرهنگ ایرانی ـاسلامی خارج از گرایش سیاسی باید به یک سنت حسنه در کشور تبدیل شود.

3ـ جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در انتخابات آتی، هدف‌گذاری روشنی دارد و باید به دلیل شرایط بین‌المللی و داخلی، برای حضور و مشارکت گسترده مردم در انتخابات 22 خرداد تلاش مضاعفی نمائیم و پیروزی یک عنصر اصولگرا و خط قرمز قرار گرفتن جبهه دوم‌خرداد را به طور جدی دنبال کنیم.

4- اصولگرایان برای پیروزی درانتخابات آتی علاوه بروحدت وانسجام، ضروری است باردیگر به بازخوانی مفهوم اصولگرایی بپردازند. اصولگرایی یعنی گفتمان دفاع مقدس، گفتمان مقاومت و پایداری در جهان، توسعه استکبارستیزی و «نه» گفتن به تمامیت‌خواهی سلطه‌گرهای جهان، یعنی تلاش برای آبادانی، سازندگی و پیشرفت و عدالت در کشور، تولید کار و پرهیز از هدر دادن فرصت‌های ملی و عمر جوانان، استقلال‌طلبی و تقویت وحدت ملی و بالا بردن اقتدار ملی و پرهیز از تقویت قومیت‌گرایی و فرقه‌گرایی؛ اصولگرایی یعنی آزادیخواهی و توجه به کرامت انسانی و مبارزه با هرگونه استبداد حتی استبداد حزبی و مخالفت با ابتذال اخلاقی و حزبی؛ اصولگرایی یعنی ‌معنویت و دین‌باوری و اعتقاد به معاد، یعنی تأکید و پیروی از اندیشه‌های امام راحل(ره)؛ نه اینکه به نام امام (ره) از مردم رأی بگیریم و نسبت به هتاکی‌های صورت گرفته به مقدسات و حتی امام سکوت کنیم .

5 ـ حجم عملیات روانی علیه دولت و شخص رئیس‌جمهور درطول 30 سال گذشته بی‌سابقه است. برهمین اساس تکلیف خود می ‌دانیم که حمایت خود را از دولت نهم و دکتراحمدی‌نژاد دو چندان کنیم چراکه اکنون دولت نهم را همگی خادم ملت و دولتی اصولگرا و عدالت‌خواه می‌شناسند. همه اصولگرایان امروز وظیفه دارند تمام پتانسیل و توان کارشناسی خود را جهت موفقیت و کارآمدی دولت نهم به کار گیرند.



6 ـ جریان دوم‌خرداد در حال حاضر بیش از هر چیز با عدم یکپارچگی و درهم ریختگی آراء و عقاید اعضاء و گروه‌های متفاوت مواجه است. این جبهه در وضعیت کنونی، مجموعه آشفته‌‌ای متشکل از نیروهایی با عقاید متفاوت است و تصمیم‌سازان آن می ‌کو شند با تاکتیک‌ ترسیم دشمن مشترک به نوعی به اتحاد و اجماع میان اعضاء دست یابند. با این حال این آشفتگی ذاتی در جبهه دوم خرداد همچنان باقی است و در حال حاضر افراد متنوعی در این جبهه به عنوان کاندیدا مطرح هستند. اکنون آقای خاتمی به عنوان کاندیدای حزبی لایه افراطیون دوم‌خرداد شناخته می‌شود. لایه افراطیون در 8 سال دولت و مجلس اصلاحات، به هنجارشکنی، تنش‌آفرینی و دعواهای فرصت‌سوز پرداخت. آن لایه تلاش دارد به هر طریق، لایه میانی این جبهه و کاندیدای مورد نظر آن یعنی کروبی را از صحنه خرج سازد. لیکن انتظار می‌رود آقای کروبی محوریت جریان معتدل را به دست گرفته و مانع از حاکمیت ساختارشکنان شود.



7- گفتمان دولت نهم گفتمان امام و رهبری است؛ دولت نهم یعنی گفتمان عدالت‌خواهی و پیشرفت، یعنی توجه به مستضعفین، یعنی «نه» بزرگ به اشرافیگری و فاصله طبقاتی، یعنی پشتیبانی از آزادگان و حمایت از مظلومان جهان و در یک کلمه دولت نهم یعنی گفتمان پیروی و تبعیت از خط امام و رهبری؛ ترسیم و تقویت شاخص‌های اصول‌گرایی در دولت نهم بایستی تقویت و تبیین شود و اشکالات و نواقص به صورت منصفانه و دلسوزانه مورد نقد و برسی کارشناسی قرار گیرد، جامعه فرق بین تخریب و نقد را می‌داند ذکر نقاط قوت دولت در کنارنقاط ضعف، ایجاد روحیه امید و نشاط در مردم، سپاس از تلاش‌های شبانه‌روزی دولت، ساده‌ زیستی، مردمی بودن وعدالت‌محوری، مانع ذکر برخی مشکلات ناشی از تورم، عدم شایستگی برخی مدیران، عدم توجه به برخی نظرات کارشناسی، تعجیل و عدم کار کارشناسی نخواهد شد.

جریان افراطی دوم خرداد بر خود فرض و لازم می‌داند چشمان خود را بر روی نقاط قوت بسته و نقاط ضعف را چه ساختاری و چه عملکردی، بزرگ کرده و به عنوان چماقی برای تخریب دولت نهم استفاده کند. این روحیه کمک به دشمن و نقص آشکار ارزشهای اسلامی است.

7 ـ سخنان اخیر رهبرحکیم انقلاب‌اسلامی پیرامون جریان مقاومت در لبنان و فلسطین و شکستن طلسم صهیونیستی باید مورد تبیین نخبگان و صاحبنظران قرار گیرد. آزادی فلسطین و سربلندی جهان اسلام مورد توجه قرار گیرد. بدون تردید پیروزیهای بدست آمده جریان مقاومت، مرهون راهبری‌های رهبر معظم و تدبیر و اقتدار دولت اصولگرا و استقامت و همراهی ملتهای مسلمان و آزاده دنیاست. به مدد این موارد، مقاومت اسلامی در سرزمین‌های اشغالی امروز به درخت تنومندی تبدیل شده است که می‌تواند در معادلات منطقه به طور جدی تأثیرگذار باشد و روند اضمحلال رژیم غاصب صهیونیستی اسرائیل را نوید دهد. به امید آن روز؛



8 ـ میلاد مسعود پیامبر اکرم(ص) فرصتی است که مسلمانان جهان با توسل به پیام و کلام سیره آن‌حضرت، ندای وحدت سردهند. امروز وحدت مسلمانان مهمترین و حیاتی‌ترین نکته استراتژیک جهان اسلام است. شخصیت و سیره پیامیر اعظم‌(ص) نعمت الهی است که بر اساس آنها مدل رشد و توسعه و عدالت جهان اسلام با محوریت قرآن کریم شکل می‌گیرد؛ در این هفته مقدس، وحدت مسلمانان، اندیشمندان و نخبگان مسلمان بایستی با ذکر ویژگی‌های شخصیتی پیامیر اعظم(ص)، ابعاد رسالت الهی ایشان را بررسی کنند و با به عمل آن، سربلندی و عظمت جهان اسلام را زنده کنند و جهان را در سایه پیامبر رحمت به دوستی، صلح، آسایش، عدالت‌ و رحمت دعوت کنند. بی‌شک آغاز امامت مهدی موعود‌(عج)، نقطه امید برای رسیدن به جامعه عدالت‌ محور توحیدی است که همه جهانیان انتظار آن را می‌کشند.



9 ـ در آستانه سال جدید و پایان سال 1387، شایسته است دولتمردان و همه مسؤولین، رویکرد و تلاش‌های خود را در جهت نوآوری و شکوفایی، به مردم گزارش کنند و ملت و دولت سال آینده با همت بیشتر و تأسی به رهنمودهای رهبری معظم انقلاب اسلامی، برای رشد و بهره‌وری و پیشرفت و عدالت کشور، پیمان مشرک بسته و تلاش کنند.