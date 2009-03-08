دو هزار واحد مسکونی برای مددجویان زنجانی احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد پورجعفری ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: اعتبار احداث 240 واحد مسکونی در شهر با سرانه 120 میلیون ریال از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور به استان به این نهاد تخصیص یافته آست.

وی در ادامه از توزیع بن خرید کالا بین 77 هزار و 800 نفر با اعتبار بیش از 28 میلیارد ریال در هفته احسان و نیکوکاری خبر داد و افزود: مددجویان کمیته امداد پس از دریافت بن به مدت 6 ماه برای تهیه کالای خود از فروشگاه های طرف قرار داد با این نهاد در سراسر استان مهلت دارند.

پورجعفری با تقدیر از مشارکت آحاد مردم در طول 30 سال عمر این نهاد ضمن اشاره به سند چشم انداز 20 ساله این نهاد، به اجرای 8400 طرح اشتغالزایی با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال در طول اجرای طرح اشتغال و خودکفائی، همچنین اجرای 415 طرح در طول سال جاری با اعتباری بالغ بر 18 میلیارد ریال اشاره کرد.

مدیرکل کمیته امداد به خدمات این نهاد در حوزه فرهنگی اشاره کرد و افزود: هم اکنون بیش از 8500 دانش آموز و دانشجو از خدمات این نهاد بهره می برند که در این راستا با احتساب آموزش بزرگسالان بیش از 15 هزار نفر با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 400 میلیون ریال از خدمات فرهنگی و آموزشی این نهاد در طول سال بهره مند شده اند.

پورجعفری افزود: همچنین در سفر ریاست جمهور بیش از 73 هزار نامه مردمی به کمیته امداد تحویل شده که هم اکنون همکاران در مرحله بررسی و تحقیق نامه ها هستند که پس از برآورد خواسته ها و اعتبار مورد نیاز و اعلام به مرکز نسبت به پاسخگوئی به نامه ها اقدام خواهد شد.

وی دیگر مصوبات سفر را اختصاص تعداد دو هزار مورد جهیزیه جهت اهدا به نوعروسان تحت حمایت و تخصیص دو میلیارد ریال جهت تامین کالاهای اساسی نیازمندان عنوان کرد.

پورجعفری همچنین از پرداخت 87 میلیارد ریال مستمری در بین خانواده های تحت حمایت در طول سال جاری، پرداخت بیش از دو میلیارد و 110 میلیون ریال وام تبصره ای و دو میلیارد و 485 میلیون ریال ودیعه مسکن تا پایان سال خبر داد.