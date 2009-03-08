به گزارش خبرنگار مهر در کرج، احمد افضلی صبح امروز در کمیته ساخت و ساز شهرستان کرج اظهار داشت: طبق آمارهای موجود حدود 15 درصد از ساخت و سازهای کل کشور در شهرستان کرج انجام می شود که حدود دو درصد از این ساخت و سازها نیز غیرمجاز است و باید این امر را این شهرستان ریشه کن کرد.

وی افزود: با توجه به گزارش های ارسال شده از سوی شهرداری های کرج و شهرهای اقماری نبود هماهنگی مناسب در بین دستگاه های مختلف در زمینه صدور مجوزهای آب، برق، گاز، تلفن، نبود طرح های جامع برای شهرها، ضعف نیروی های مربوطه برای برخورد با عاملان این کار از جمله مهمترین دلایل رشد ساخت و سازهای غیرمجاز در این شهرستان است.

این مسئول ادامه داد: باید تکلیف تمامی زمینهای مراکز دولتی در شهرستان کرج مشخص شده و با رعایت نکات مطرح شده از بروز هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در این شهرستان جلوگیری شود.

افضلی تاکید کرد: تمامی دستگاه های مربوطه به ویژه منابع طبیعی، سازمان مسکن و شهرسازی، شهرداری کرج و شهرداری های شهرهای اقماری باید تکلیف زمین های رها شده در شهرها را نیز مشخص کرده و از تهدیدی که در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در زمین های دولتی وجود دارد، جلوگیری کنند.

وی یادآور شد: تاکنون به دلیل حجم بالای کار در شهرداری ها، شهرداری شهرها نتوانسته اند آن طور که باید از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری کنند و باید این امر که تبدیل به یک معضل در این شهرستان شده با اولویت بیشتر در دستور کار مدیران شهردرای ها قرار گیرد.